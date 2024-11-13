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Por R$ 18.990

Shineray lança a Storm 200 e estreia no segmento das crossovers médias

Com pegada aventureira, o modelo inédito traz entre os diferenciais o painel 100% digital e a suspensão dianteira invertida, que ajuda a absorver os impactos do trajeto

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 15:32

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

13 nov 2024 às 15:32
Shineray Storm 200
Motocicleta tem pegada aventureira com o conforto e a agilidade de um modelo urbano, mostrando um novo conceito de acabamento premium da marca Crédito: Shineray Storm 200
A Shineray do Brasil continua a tentar expandir seu “market share”. A proposta da marca é investir em motos que entregam robustez, design e preço competitivo. Desta vez, a montadora apresenta a Storm 200, a motocicleta com maior cilindrada da gama para o mercado nacional.
O terceiro lançamento deste ano – seguindo a chegada da Urban e da Free, ambas de 150 cilindradas  – também marca a entrada da Shineray nos segmentos das crossovers de média cilindrada. Com pegada aventureira, o modelo inédito traz entre os diferenciais o painel 100% digital e a suspensão dianteira invertida, que ajuda a absorver os impactos do trajeto.
Shineray Storm 200
A montadora apresenta a Storm 200, a motocicleta com maior cilindrada da gama para o mercado nacional Crédito: Shineray Storm 200
A Storm 200 chegará em breve às lojas, pelo preço público sugerido de R$ 18.990. “Quando a Shineray estreia em um novo segmento, buscamos oferecer diferenciais acima do esperado, para proporcionar uma experiência única ao condutor. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para atender às necessidades dos nossos clientes, muitos destes já fidelizados à marca e em busca de veículos mais potentes.
Temos certeza que a Storm superará as expectativas do mercado”, destaca Thomas Medeiros, diretor da Shineray do Brasil.
Shineray Storm 200
Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para atender às necessidades dos nossos clientes Crédito: Shineray Storm 200
De acordo com a Shineray, a nova Storm 200 entrega a robustez de uma motocicleta de pegada aventureira com o conforto e a agilidade de um modelo urbano, mostrando um novo conceito de acabamento premium da marca.
A iluminação full-led reforça o design, enquanto o painel é 100% digital em LCD, com carregador USB 5V, que garante mais praticidade e torna o modelo mais funcional.
O peso bruto é de 194 quilos. As rodas são de liga leve de 17 de polegadas e contam com ABS de duplo canal, que age tanto na dianteira quanto na traseira. Os freios são a disco nas duas rodas. Outro destaque da Storm é a suspensão dianteira invertida, que atua na absorção de impactos no trajeto, diferencial encontrado em motos de categorias superiores. O modelo estará disponível nas cores preto, cinza e amarelo.
Shineray Storm 200
O painel é 100% digital em LCD, com carregador USB 5V, que garante mais praticidade e torna o modelo mais funcional Crédito: Shineray Storm 200
O motor da Storm 200 é monocilíndrico de 198,13 cm³, quatro tempos, quatro válvulas, EFI, balanceado e com refrigeração líquida. O câmbio é de 6 marchas.A velocidade de cruzeiro em rotação mais baixa resulta em mais economia de combustível e conforto na pilotagem.
Com potência de 20,4 cavalos e torque de 1,83 kgfm a 7.500rpm, a velocidade final da Storm 200 é de 130 km/h. A partida é elétrica e a injeção eletrônica ajuda na economia.
Shineray Storm 200
O motor da Storm 200 é monocilíndrico de 198,13 cm³, quatro tempos, quatro válvulas, EFI, balanceado e com refrigeração líquida. O câmbio é de 6 marchas Crédito: Shineray Storm 200
Em termos de vendas, de janeiro a julho deste ano, a Shineray emplacou mais de 62 mil unidades no Brasil, desempenho que antecede em quatro meses a meta comercial da montadora para o exercício de 2024. Terceira maior fabricante de motos do país, a Shineray do Brasil é uma empresa de capital 100% nacional, com 18 anos de operações no país.
A fábrica da Shineray está localizada no Complexo Industrial de Suape (PE), a 40 quilômetros de Recife, no município do Cabo de Santo Agostinho, com capacidade para montar 700 mil unidades por ano. O portfólio dispõe de mais de 40 produtos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters, quadriciclos e triciclos.
Shineray Storm 200
Shineray Storm 200 tem rodas são de liga leve de 17 de polegadas e conta com ABS de duplo canal, Crédito: Shineray Storm 200

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