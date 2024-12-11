Honda ADV 160 2025 chega com motor mais potente e mudanças no visual

A nova ADV 160 traz para-brisa regulável mais protetivo, nova conformação do assento e compartimento de maior dimensão Crédito: Honda/Divulgação

A partir de janeiro de 2025, a segunda geração da Honda ADV 160 poderá ser encontrada nas concessionárias brasileiras. O lançamento da Honda chega por R$ 24.534 com garantia de três anos, sem limite de quilometragem.

Do ponto de vista do design, a nova ADV 160 traz um para-brisa regulável mais protetivo, uma nova conformação do assento que resultou em menor distância em relação ao solo, um compartimento sob o assento de maior dimensão, novo painel LCD e atualizações na carenagem.

O novo design elevou a percepção de qualidade, solidez e agilidade do modelo. O resultado oferece conexão com o design da ADV de primeira geração, mas com uma grande dose de atualização, o que confere ao modelo 2025 um ar de novidade.

O para-brisa, que permanece com dois níveis de regulagem, está com dimensões maiores, que altera em 75 mm a altura da posição mais baixa à mais alta. A nova conformação oferece maior proteção para o tórax e cabeça e contribui para um aspecto ainda mais agressivo da ADV 160.

O painel LCD tem design inédito e incorpora um conta-giros às informações oferecidas, entre as quais o indicador de consumo de combustível (médio e instantâneo), hodômetro (A, B e Total), velocímetro digital, nível de combustível, voltímetro, temperatura do ar e aviso para troca do óleo.

O painel LCD tem design inédito e incorpora um conta-giros às informações oferecidas Crédito: Honda/Divulgação

Luzes de alerta monitoram o funcionamento do HSTC (on/off), temperatura do motor, sistema ABS, Smart Key e o Idling Stop, entre outras. Um comando multifuncional posicionado entre guidão e painel permite selecionar diferentes operações como ligar e desligar o HSTC ou acessar o menu de configurações.

O para-lama dianteiro e a ponteira de escape têm desenho inédito, assim como a cobertura do radiador do sistema de arrefecimento.

O assento foi redesenhado e está mais estreito em sua porção anterior, o que ajuda nas manobras de estacionamento pela maior facilidade de movimentação das pernas e alcance dos pés no solo.

O compartimento sob o banco ganhou mais dois litros de capacidade (de 27 para 29 litros) Crédito: Honda/Divulgação

Característica indissociável das scooters, o compartimento sob o banco ganhou mais dois litros de capacidade (de 27 para 29 litros), o que permite abrigar um capacete e outros objetos como traje impermeável, bolsa ou pasta de documentos.

O comando de abertura do banco é uma tecla posicionada à direita do escudo frontal, logo abaixo do comutador da trava de guidão e partida. Ela aciona também a portinhola de acesso ao bocal do tanque de combustível, que traz encaixe para a tampa do reservatório durante a operação de abastecimento.

A chave presencial do tipo Smart Key pode acionar também um útil alarme antifurto. Um porta-luvas na porção esquerda do escudo frontal tem 2 litros de capacidade e conta com tomada USB para facilitar a recarga de smartphone.

Motorização

A potência máxima foi elevada de 13,2 cv do ADV precedente para 16 cv; no torque máximo, o ganho foi de 1,38 kgf.m para 1,49 kgm.f Crédito: Honda/Divulgação

O monocilíndrico SOHC de quatro válvulas arrefecido a líquido, incorpora a tecnologia eSP+ – enhanced Smart Power Plus –, que se vale da redução de atrito interno e outras tecnologias para a obtenção de eficiência energética e reduzidas emissões nocivas ao meio ambiente. A potência máxima foi elevada de 13,2 cv do ADV precedente para 16 cv. No torque máximo, o ganho foi de 1,38 kgf.m para 1,49 kgf.m.

A elevação da capacidade cúbica de 149,3 para 156 cm3 deriva do diâmetro do cilindro aumentado de 57,3 mm para 60 mm. Já o curso teve redução, de 57,9 mm para 55,5 mm. O curso do pistão menor criou o espaço para o novo cabeçote de quatro válvulas.

Outra alteração diz respeito à taxa de compressão, que de 10,6:1 passou a 12,0:1. A câmara de combustão compacta dotada de quatro válvulas aumentou a eficiência do motor pela maior capacidade de admissão da mistura ar-combustível e sucessiva exaustão de gases queimados.

O sistema de admissão de ar foi aperfeiçoado, e do filtro de ar até o tubo de admissão que leva ao corpo da borboleta – que passou de 26 para 28 mm de diâmetro – o percurso do ar é mais uniforme, beneficiado também pela caixa do filtro de ar de 4,9 litros de capacidade.

As cores disponíveis são Vermelho Perolizado/Pearl Siena Red e Cinza Metálico/Iron Nail Silver Metallic Crédito: Honda/Divulgação

Também o sistema de exaustão foi aperfeiçoado, com a nova ponteira de escape que abriga o catalisador, oferecendo reduzida resistência à saída dos gases provenientes da câmara de combustão.

Um novo virabrequim, mais rígido, permitiu alcançar rotações elevadas e maior potência com reduzidas vibrações e ruído, segundo a Honda. Um sistema que direciona um jato de óleo na parte interna do pistão, tecnologia já usada no motor da CRF 450R, permite melhor arrefecimento e avanço do ponto de ignição, favorecendo a entrega de potência e durabilidade.

O motor da ADV 160 conta com um tensor hidráulico da corrente do comando que reduz as vibrações internas, melhorando a economia de combustível e a eficiência do motor em geral.

Novidade na ADV 160 2025 é o sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control, que atua para limitar perdas de tração do pneu traseiro em pisos de baixa aderência. No painel de instrumentos uma luz-alerta “T” pisca quando o sistema entra em funcionamento.

As rodas de liga leve são calçadas com pneus sem câmara tipo on-off, de medida 110/80-14 na dianteira e 130/70-13 na traseira Crédito: Honda/Divulgação

Um comando no punho esquerdo permite desligar o HSTC em situações onde a limitação de perda de aderência impede a devida progressão, situação comum em terrenos escorregadios.

Como no modelo precedente, o ADV 160 2025 conta com um gerador/motor de partida ACG, sem escovas, controlado eletronicamente e posicionado na extremidade do virabrequim.

Sua dupla função – motor de partida e alternador – é responsável pela redução de peso, dimensões, e pelo sistema Idling Stop, que desliga automaticamente o motor após paradas de três segundos em marcha lenta, e o religa instantaneamente quando o acelerador é acionado.

O sistema Idling Stop pode ser desativado pelo condutor e também é capaz de reconhecer automaticamente uma eventual baixa tensão da bateria, que determina o desligamento do sistema para evitar descarga.

O sistema CVT – Continuous Variable Transmission – foi ajustado para a ADV 160 2025 e a maior potência e torque de seu novo motor.

Ciclística

O motor da ADV 160 conta com um tensor hidráulico da corrente do comando que reduz as vibrações internas, melhorando a economia de combustível e a eficiência do motor em geral Crédito: Honda/Divulgação

O chassi de aço tipo monobloco da ADV 160 2025 foi redesenhado para se adequar à maior potência e torque oferecidos pelo novo motor. A geometria do chassi, com ângulo de cáster de 26,5º e trail de 85 mm, permite uma agilidade tanto em uso urbano como nos trajetos realizados em estradas sem pavimentação.

A suspensão dianteira do tipo telescópico oferece um curso de 130 mm. Na traseira, o sistema de suspensão se vale de um par de conjuntos mola-amortecedor com reservatório separado, Twin Subtank Showa, com curso de 110 mm e mola progressiva de três estágios.

As rodas de liga leve são calçadas com pneus sem câmara tipo on-off, de medida 110/80-14 na dianteira e 130/70-13 na traseira. O freio a disco dianteiro tipo Wave tem 240 mm dispõe de cáliper de duplo pistão e sistema ABS. Na traseira o disco, também tipo Wave, tem 220 mm e cáliper de pistão simples.

Além da garantia de 3 anos, o novo modelo recebe óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses.

As cores disponíveis são Vermelho Perolizado/Pearl Siena Red e Cinza Metálico/Iron Nail Silver Metallic.