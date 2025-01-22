Produção de motocicletas no Brasil deve ultrapassar 1,8 milhão de unidades em 2025

No total, foram produzidas 327.746 unidades de modelos de média cilindrada, o que representa 18,7% do total fabricado Crédito: Divulgação

A fabricação nacional de motocicletas , quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus, está entre as seis maiores do mundo. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) estima que as fábricas localizadas em Manaus deverão produzir 1,88 milhão de motocicletas em 2025, com crescimento de 7,5% na comparação com as 1.748.317 unidades fabricadas no ano passado.

No varejo, a perspectiva é que sejam emplacadas 2,02 milhões de motocicletas, alta de 7,7% em relação a 2024. As exportações deverão somar 35 mil embarques, avanço de 13%. Diante desse cenário, o grande desafio das fabricantes é continuar atendendo à crescente demanda do mercado, oferecendo ao consumidor produtos com tecnologia e recursos que garantam a segurança, qualidade e o respeito ao ambiente.

No varejo, a perspectiva é que sejam emplacadas 2,02 milhões de motocicletas, alta de 7,7% em relação a 2024 Crédito: Divulgação

“Embora a conjuntura macroeconômica apresente incertezas, acreditamos que a demanda pela motocicleta poderá seguir em alta, principalmente devido aos seus atributos, como preço acessível, baixo custo de manutenção e agilidade nos deslocamentos”, avalia Marcos Bento, presidente da Abraciclo

Desempenho recorde em 2024

A indústria do Polo Industrial de Manaus fechou 2024 com 1.748.317 motocicletas produzidas. De acordo com dados da Abraciclo, o volume foi 11,1% superior ao registrado em 2023, representando o melhor desempenho para o segmento em 14 anos. No varejo, as vendas totalizaram 1.876.427 unidades , alta de 18,6% na comparação com o ano anterior.

O desafio das fabricantes é atender à crescente demanda do mercado, oferecendo produtos que combinam tecnologia, segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente Crédito: Divulgação

O volume foi o melhor resultado alcançado desde 2011. Já em relação às exportações, as associadas da Abraciclo embarcaram 30.986 motocicletas, com retração de 5,9% ante 2023. “Mesmo diante de um ano bastante desafiador, no qual tivemos que contornar o problema da estiagem, o crescimento do setor superou os dois dígitos. Esse resultado foi graças a um bom planejamento da indústria que permitiu que as linhas de montagem mantivessem seu ritmo de produção”, completa Bento.

Com 855.240 unidades fabricadas, a street foi a categoria mais produzida. Esse volume corresponde a 48,9% do total de motocicletas que saíram das linhas de montagem de Manaus. A trail ficou em segundo lugar (19,7%), seguida pela scooter (15,3%). As motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento, com alta de 25,9% na comparação com 2023.

Em relação às exportações, as associadas da Abraciclo embarcaram 30.986 motocicletas, com retração de 5,9% ante 2023 Crédito: Divulgação

No total, foram produzidas 327.746 unidades de modelos de média cilindrada, o que representa 18,7% do total fabricado. Em números absolutos, a liderança disparada na produção brasileira continua a ser dos modelos de baixa cilindrada, com 1.365.323 motocicletas (78,1% do volume total).

As motocicletas de alta cilindrada tiveram 55.248 unidades (3,2% da produção). Em 2024, houve um crescimento de 14,5% na produção de motocicletas bicombustíveis (que podem ser abastecidas com etanol e/ou gasolina), representando 65,3% do volume total produzido.

A trail ficou em segundo lugar (19,7%), seguida pela scooter (15,3%). As motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento, com alta de 25,9% na comparação com 2023 Crédito: Divulgação

Em dezembro de 2024, saíram das linhas de montagem manauaras 123.944 motocicletas, avanço de 5% na comparação com o mesmo mês de 2023 e 15,1% menor em relação a novembro. Conforme a Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2008. Os emplacamentos totalizaram 151.948 unidades.