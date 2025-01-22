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Com otimismo na garupa

Produção de motocicletas no Brasil deve ultrapassar 1,8 milhão de unidades em 2025

Fábricas localizadas em Manaus deverão produzir 1,88 milhão de motocicletas em 2025, com crescimento de 7,5% na comparação com as 1.748.317 unidades fabricadas no ano passado
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

22 jan 2025 às 05:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 05:00

Fábrica da Bajaj no Polo Industrial de Manaus
No total, foram produzidas 327.746 unidades de modelos de média cilindrada, o que representa 18,7% do total fabricado Crédito: Divulgação
A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus, está entre as seis maiores do mundo. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) estima que as fábricas localizadas em Manaus deverão produzir 1,88 milhão de motocicletas em 2025, com crescimento de 7,5% na comparação com as 1.748.317 unidades fabricadas no ano passado.
No varejo, a perspectiva é que sejam emplacadas 2,02 milhões de motocicletas, alta de 7,7% em relação a 2024. As exportações deverão somar 35 mil embarques, avanço de 13%. Diante desse cenário, o grande desafio das fabricantes é continuar atendendo à crescente demanda do mercado, oferecendo ao consumidor produtos com tecnologia e recursos que garantam a segurança, qualidade e o respeito ao ambiente.
Fábrica da Yamaha no Polo Industrial de Manaus
No varejo, a perspectiva é que sejam emplacadas 2,02 milhões de motocicletas, alta de 7,7% em relação a 2024 Crédito: Divulgação
“Embora a conjuntura macroeconômica apresente incertezas, acreditamos que a demanda pela motocicleta poderá seguir em alta, principalmente devido aos seus atributos, como preço acessível, baixo custo de manutenção e agilidade nos deslocamentos”, avalia Marcos Bento, presidente da Abraciclo

Desempenho recorde em 2024

A indústria do Polo Industrial de Manaus fechou 2024 com 1.748.317 motocicletas produzidas. De acordo com dados da Abraciclo, o volume foi 11,1% superior ao registrado em 2023, representando o melhor desempenho para o segmento em 14 anos. No varejo, as vendas totalizaram 1.876.427 unidades, alta de 18,6% na comparação com o ano anterior.
Fábrica da Royal Enfield no Polo Industrial de Manaus
O desafio das fabricantes é atender à crescente demanda do mercado, oferecendo produtos que combinam tecnologia, segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente Crédito: Divulgação
O volume foi o melhor resultado alcançado desde 2011. Já em relação às exportações, as associadas da Abraciclo embarcaram 30.986 motocicletas, com retração de 5,9% ante 2023. “Mesmo diante de um ano bastante desafiador, no qual tivemos que contornar o problema da estiagem, o crescimento do setor superou os dois dígitos. Esse resultado foi graças a um bom planejamento da indústria que permitiu que as linhas de montagem mantivessem seu ritmo de produção”, completa Bento.
Com 855.240 unidades fabricadas, a street foi a categoria mais produzida. Esse volume corresponde a 48,9% do total de motocicletas que saíram das linhas de montagem de Manaus. A trail ficou em segundo lugar (19,7%), seguida pela scooter (15,3%). As motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento, com alta de 25,9% na comparação com 2023.
Fábrica da Honda no Polo Industrial de Manaus
Em relação às exportações, as associadas da Abraciclo embarcaram 30.986 motocicletas, com retração de 5,9% ante 2023 Crédito: Divulgação
No total, foram produzidas 327.746 unidades de modelos de média cilindrada, o que representa 18,7% do total fabricado. Em números absolutos, a liderança disparada na produção brasileira continua a ser dos modelos de baixa cilindrada, com 1.365.323 motocicletas (78,1% do volume total).
As motocicletas de alta cilindrada tiveram 55.248 unidades (3,2% da produção). Em 2024, houve um crescimento de 14,5% na produção de motocicletas bicombustíveis (que podem ser abastecidas com etanol e/ou gasolina), representando 65,3% do volume total produzido.
Fábrica da Honda no Polo Industrial de Manaus
A trail ficou em segundo lugar (19,7%), seguida pela scooter (15,3%). As motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento, com alta de 25,9% na comparação com 2023 Crédito: Divulgação
Em dezembro de 2024, saíram das linhas de montagem manauaras 123.944 motocicletas, avanço de 5% na comparação com o mesmo mês de 2023 e 15,1% menor em relação a novembro. Conforme a Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2008. Os emplacamentos totalizaram 151.948 unidades.
O volume é 14,4% superior ao registrado no mesmo mês de 2023 e 3,3% maior em relação a novembro. Com 19 dias úteis, a média diária de vendas em dezembro foi de 7.997 unidades. No último mês do ano, foram exportadas 2.518 motocicletas, crescimento de 135,5% em relação ao mesmo mês de 2023 e de 53,5% na comparação com novembro.

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