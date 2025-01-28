Versão topo de linha Ultra retorna à Fiat Toro, mas sem motor a diesel

Versão Ultra da Fiat Toro volta ao mercado apenas com motorização flex Crédito: Fiat/Divulgação

Assim como o Fiat Mobi ganhou nova motorização - despedindo-se do Fire (que sai do mercado brasileiro depois de 40 anos) e adotando o Firefly Flex -, agora é a vez da Toro também ganhar nova motorização na sua versão topo de linha, que tinha saído de mercado no ano passado.

A Fiat Toro Ultra retorna agora, com nova motorização, o Turbo 270 Flex, com nova configuração para atender às normas do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) em sua oitava fase, o Proconve 8, que já está em vigor desde o dia 1° de janeiro de 2025. Com isso, perdeu um pouco da potência, indo dos 185 cv para 176 cv, mantendo o mesmo torque de 27,5 kgfm.

Modelo conta com novas rodas de 18 polegadas Crédito: Fiat/Divulgação

A versão Ultra agora passa a ser topo de linha para a motorização flex, já que um novo propulsor a diesel não foi anunciado. Ou seja, a Ultra agora passa a contar apenas com câmbio de 6 velocidades e tração apenas dianteira (a antiga versão a diesel tinha câmbio de 9 marchas e tração 4x4). Os preços também sofreram reajuste e partem de R$ 194.490.

De novidade, a versão topo da picape intermediária ganha novas rodas de 18 polegadas na cor preta, acabamento escurecido incluindo molduras em preto brilhante, e um novo emblema Ultra T270. No interior, recebe bancos pretos em couro com costura em vermelho que são exclusivos da versão. Por fim, também oferece uma capota marítima rígida e uma bolsa que acompanha a caçamba e facilita o transporte de cargas.

Revestimento interno com nome da versão gravada e exclusivo Crédito: Fiat/Divulgação