Fiat se despede do motor Fire após 40 anos e lança Mobi com nova motorização

Para se adequar à nova lei, a Fiat apresentou o novo Mobi com o motor Firefly Flex Crédito: Fiat/Divulgação

O Fire, motor mais antigo produzido no Brasil, não será mais visto nos lançamentos da Fiat a partir de 2025. Após 40 anos desde seu lançamento, na Itália, o propulsor que equipou Palio, Uno, Siena e até a Strada precisou mudar por conta do Proconve L8, que é a nova fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores.

A norma entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2025 e deixou a motorização de diversos modelos com os dias contados. Isso porque, agora, as novas regras de emissões do país estão mais rígidas, exigindo tecnologias avançadas para atender às metas de sustentabilidade.

De acordo com a nova resolução, os veículos produzidos até o final de 2024 ainda poderão ser comercializados considerando as normas antigas. No entanto, após o dia 31 de março deste ano, todos os carros zero-quilômetro terão que estar de acordo com as regras do PL8.

Com a nova motorização, as versões Like e Trekking passam a ter até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, que está 10% maior, com etanol Crédito: Fiat/Divulgação

Adequação

O Fire, atualmente, equipa a versão 1.0 do Mobi. Para se adequar à nova lei, a Fiat apresentou o modelo com o motor Firefly Flex. Com a nova motorização, as versões Like e Trekking passam a ter até 75 cv de potência (antes era 74 cv) e 105 Nm de torque (91 Nm no Fire), que está 10% maior, com etanol.

O preço da versão de entrada aumentou R$ 2 mil em comparação com o modelo anterior e chega por R$ R$ 76.990.

A aceleração de 0 a 100 km/h agora é de 14,7 segundos e a velocidade máxima é de 164 km/h, 12km/h melhor (antes era 150 km/h). Mais econômico, o modelo faz até 10,6 Km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade (na versão Fire era 10,4 km/h na estrada e 9,6 km/h na cidade), com etanol, e 15,1 Km/l na estrada e 14,0 km/l na cidade, com gasolina (no Fire, 15 km/h na estrada e 13,5 km/h na cidade).

Além disso, o novo Mobi agora conta com direção elétrica e o ajuste de altura do volante, que é novidade na categoria, proporcionando, assim, mais conforto e ergonomia para o motorista nas duas versões. O Mobi também é equipado, desde a versão Like, com sistema de freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e sensor de pressão dos pneus.

Na opção Trekking, uma tela de 7 polegadas com seis alto-falantes é adicionada, permitindo conexão Android Auto e Apple Carplay Crédito: Fiat/Divulgação

Completam o pacote o ar-condicionado, airbag frontal, travas e vidros dianteiros elétricos, limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro e sensor de temperatura externa.

Na opção Trekking, uma tela de 7 polegadas com seis alto-falantes é adicionada, permitindo conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio que permanecem como exclusivas na categoria, além de porta USB adicional, ampliando a comodidade do motorista e para que os passageiros usem a entrada USB para carregar seus smartphones. A versão também é equipada com volante multifuncional e telecomando para aberturas das portas.

A parte interna possui bancos revestidos em tecido e um console de teto com espelho auxiliar. Além disso, o pacote Style adiciona roda de liga-leve 14” e retrovisores elétricos.