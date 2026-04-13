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Porta de entrada pela frente

Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar

Modelo evolui em tecnologia, desempenho e dirigibilidade para manter sua relevância em um dos nichos mais disputados do mercado global de duas rodas

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 13:00

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

13 abr 2026 às 13:00
Ducati Multistrada V2S 2026
Crossover estreia com preço público sugerido de R$ 109.990, passando a ser oferecida também na inédita cor Storm Green, além da tradicional Ducati Red Crédito: Divulgação
A Ducati amplia sua ofensiva no segmento de médias cilindradas com a chegada da nova Multistrada V2S, modelo que evolui em tecnologia, desempenho e dirigibilidade para manter sua relevância em um dos nichos mais disputados do mercado global de duas rodas.
Apresentada no Brasil durante a etapa de Goiânia da MotoGP – no final de março –, a crossover estreia com preço público sugerido de R$ 109.990, passando a ser oferecida também na inédita cor Storm Green, além da tradicional Ducati Red. A proposta da nova Multistrada V2S segue ancorada em três pilares: leveza, agilidade e facilidade de pilotagem.
O modelo mantém a roda dianteira de 19 polegadas, característica essencial para encarar pisos irregulares com segurança, mas foi completamente redesenhado em torno do novo motor V2, tornando-se mais acessível e, ao mesmo tempo, mais envolvente.
No pacote ciclístico, a versão S reforça a vocação versátil com suspensão semiativa Ducati Skyhook Suspension, acabamento Travel, cavalete central, manoplas aquecidas e rodas raiadas – conjunto que amplia a capacidade da moto no fora-de-estrada, sem abrir mão do conforto em viagens longas.
Ducati Multistrada V2S 2026
O destaque da Multistrada V2S 2026 está no novo motor bicilíndrico, o mais leve já produzido pela Ducati. Crédito: Divulgação
O destaque da Multistrada V2S 2026 está no novo motor bicilíndrico, o mais leve já produzido pela Ducati. A arquitetura resgata a tradição iniciada com o Pantah e evoluída por famílias como Desmodue, Testastretta e Superquadro, agora com foco no equilíbrio entre desempenho esportivo e usabilidade no dia a dia.
Com 115 cavalos a 10.750 rpm e 9,4 kgfm de torque a 8.250 rpm, o propulsor aposta em uma entrega de potência plena em todas as faixas de rotação, privilegiando retomadas vigorosas sem sacrificar o desempenho em altas rotações. As dimensões internas – 96 milímetros de diâmetro por 61,5 milímetros de curso – posicionam o motor como uma solução intermediária entre as gerações anteriores, combinando potência elevada com uma curva de torque mais adequada ao uso em estrada.

Mais eficiência

A Ducati também investiu em soluções técnicas para reduzir peso e compactar o conjunto. A bomba d’água integrada ao cabeçote dianteiro e o permutador de calor água/óleo posicionado no “V” dos cilindros eliminam a necessidade de radiador de óleo, resultando em um motor mais limpo visualmente e mais eficiente em termos de layout.
Ducati Multistrada V2S 2026
A Ducati também investiu em soluções técnicas para reduzir peso e compactar o conjunto Crédito: Divulgação
Outro avanço está na adoção do Ducati Quick Shift 2.0, sistema que dispensa microinterruptores e utiliza leitura direta de velocidade para proporcionar trocas mais precisas e com sensação mecânica mais direta, elevando a conexão entre piloto e máquina.
Com o novo V2, a Ducati reforça sua estratégia de renovação tecnológica, que já resultou no lançamento de quatro motores inéditos em apenas sete anos – do Desmosedici Stradale ao V4 Granturismo, passando pelo Superquadro Mono. A Multistrada V2S surge, assim, como peça-chave nessa ofensiva, entregando uma combinação equilibrada entre desempenho, versatilidade e sofisticação.
Já disponível na rede de concessionárias da marca no Brasil, a Multistrada V2S 2026 consolida sua posição como porta de entrada para o universo touring da Ducati – agora mais refinada, tecnológica e alinhada às demandas de um público que busca performance sem abrir mão do conforto e da usabilidade no dia a dia.

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