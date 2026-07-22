Grupo carioca Terreiro de Crioulo desembarca pela primeira vez em Vitória com ingressos a R$ 30

Uma das principais rodas de samba do Rio de Janeiro chega ao Espírito Santo no dia 29 de agosto. Pela primeira vez em Vitória, o grupo Terreiro de Crioulo, referência nacional, se apresenta no Clube de Pesca, a partir das 16h, levando a energia das tradicionais rodas cariocas. Os ingressos já estão à venda na OnTicket, a partir de R$ 30.





Mais do que um show, a proposta é transformar o espaço em um verdadeiro encontro de sambistas e admiradores do gênero. No repertório, o grupo passeia por clássicos que marcaram gerações e por composições que mantêm viva a tradição do samba, em uma celebração que valoriza a cultura popular, a memória e a força das rodas como espaços de convivência, resistência e troca.





Com o objetivo de manter ativas as rodas de sambas, o Terreiro de Crioulo nasceu em 2012, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um projeto que proporciona integração entre compositores, músicos, mestres do samba e novas gerações.