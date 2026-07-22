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Samba

Grupo carioca Terreiro de Crioulo desembarca pela primeira vez em Vitória com ingressos a R$ 30

Grupo de samba do Rio de Janeiro pretende transformar a capital capixaba em um verdadeiro encontro de sambistas e admiradores do gênero
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 17:19

Roda de samba com o grupo Terreiro de Crioulo
Roda de samba com o grupo Terreiro de Crioulo Eduardo Simões

Uma das principais rodas de samba do Rio de Janeiro chega ao Espírito Santo no dia 29 de agosto. Pela primeira vez em Vitória, o grupo Terreiro de Crioulo, referência nacional, se apresenta no Clube de Pesca, a partir das 16h, levando a energia das tradicionais rodas cariocas. Os ingressos já estão à venda na OnTicket, a partir de R$ 30.


Mais do que um show, a proposta é transformar o espaço em um verdadeiro encontro de sambistas e admiradores do gênero. No repertório, o grupo passeia por clássicos que marcaram gerações e por composições que mantêm viva a tradição do samba, em uma celebração que valoriza a cultura popular, a memória e a força das rodas como espaços de convivência, resistência e troca.


Com o objetivo de manter ativas as rodas de sambas, o Terreiro de Crioulo nasceu em 2012, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um projeto que proporciona integração entre compositores, músicos, mestres do samba e novas gerações. 

Serviço

Terreiro de Crioulo - Roda de Samba

Data: 29 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 16h

Local: Clube de Pesca – Avenida Dário Lourenço de Souza, 89, Santo Antônio, Vitória 

Ingressos: R$ 30

Vendas: OnTicket

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