AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Do coração ao cérebro: veja 7 benefícios do ômega 3 para a saúde
Se cuida

Do coração ao cérebro: veja 7 benefícios do ômega 3 para a saúde

Essencial para o funcionamento do organismo, esse ácido graxo ajuda a manter o equilíbrio de diferentes funções do corpo

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 17:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 jul 2026 às 17:15
Presente em peixes, sementes e oleaginosas, o ômega 3 oferece diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
Presente em peixes, sementes e oleaginosas, o ômega 3 oferece diversos benefícios para a saúde física e mental Crédito: Imagem: Evan Lorne | Shutterstock
O ômega 3 é uma categoria de ácidos graxos essenciais para o corpo humano, sendo fundamental para a promoção da saúde cardiovascular, cerebral e ocular, além de ser reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias.
Como nosso organismo não consegue sintetizar ômega 3 em quantidades suficientes, é essencial incluir na dieta alimentos que sejam ricos nesse ácido graxo. Ele é encontrado principalmente nos peixes de água fria, como atum, salmão, sardinha, tainha e bacalhau. Além disso, também está presente nas sementes de linhaça e de chia, nas nozes e no abacate.
A seguir, confira 7 benefícios do ômega 3 para a saúde!

1. Ação anti-inflamatória

O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório que pode ajudar a reduzir a inflamação em todo o corpo. Isso é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições crônicas, como artrite e doenças intestinais, incluindo a doença de Crohn.

2. Alívio da enxaqueca

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a enxaqueca está entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Nesse sentido, o ômega 3 pode ser um aliado para pessoas que sofrem com a condição devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Os ácidos graxos EPA e DHA, presentes principalmente em peixes de água fria, ajudam a reduzir a produção de substâncias inflamatórias envolvidas nas crises, o que pode diminuir a frequência, a intensidade e até a duração das dores de cabeça em alguns pacientes.

3. Melhora as funções cognitivas

Segundo estimativas da OMS e do estudo  Global Burden of Disease  2021, mais de 3 bilhões de pessoas vivem com alguma condição neurológica. O ômega 3 desempenha um papel essencial no desenvolvimento e na funcionalidade do cérebro , contribuindo para a melhoria da memória, concentração e funções cognitivas, além de reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

4. Previne o risco de osteoporose

Conforme o estudo “The association between dietary omega-3 intake and osteoporosis: a NHANES cross-sectional study” , publicado na revista científica Frontiers in Nutrition, a ingestão de ômega 3 esteve associada a melhores indicadores de saúde óssea e a uma menor prevalência de osteoporose em adultos. Esse efeito é especialmente importante para mulheres na pós-menopausa, uma vez que estão mais suscetíveis à perda óssea devido à alteração hormonal que o corpo passa nesse período. 
Os pesquisadores destacam que esse ácido graxo pode participar da regulação dos processos inflamatórios e do equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Dessa forma, o consumo adequado de ômega 3 pode contribuir para uma alimentação equilibrada voltada à preservação dos ossos, junto a nutrientes essenciais, como cálcio e vitamina D.
Além de participar da regulação da inflamação, o ômega 3 pode favorecer a saúde e a proteção da pele (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)
Além de participar da regulação da inflamação, o ômega 3 pode favorecer a saúde e a proteção da pele Crédito: Imagem: Irina Bg | Shutterstock

5. Contribui para a saúde da pele

O ômega 3 contribui para a saúde da pele ao fortalecer a barreira cutânea, ajudando a manter a hidratação e reduzindo a perda de água. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias auxiliam no controle de processos inflamatórios que podem estar relacionados a condições como acne, dermatite e psoríase. Esse nutriente também combate o estresse oxidativo, favorecendo a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

6. Aumenta a proteção do sistema imunológico

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, o ômega 3 tem sido associado ao aumento da atividade das células imunes, fortalecendo assim o funcionamento do sistema imunológico. Isso ajuda o corpo a responder de maneira mais eficaz a infecções, contribuindo para uma melhor capacidade de defesa contra doenças.

7. Melhora a saúde do coração

O ômega 3 é importantíssimo para o coração, pois ajuda a reduzir o risco de infarto e as taxas de triglicerídeos, além de auxiliar na prevenção de batimentos cardíacos ‘desritmados’, melhorando a saúde dos hipertensos. A American Heart Association (AHA) recomenda o consumo de peixes e frutos do mar ricos em ácidos eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) como parte de um padrão alimentar cardioprotetor, associado à redução do risco cardiovascular.

Consumindo o ômega 3 de forma segura

Embora ofereça uma ampla gama de benefícios para a saúde, o ômega 3 deve ser incorporado à alimentação de forma equilibrada. O ideal é consultar um profissional de saúde, especialmente em caso de uso de medicamentos, como anticoagulantes, ou na presença de condições médicas específicas. Além disso, o consumo de ômega 3 não substitui o tratamento nem a orientação médica, devendo ser utilizado como parte de uma estratégia de cuidados individualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES
Mec Show deve reunir 330 marcas e movimentar R$ 250 milhões em negócios no ES
O Binário de Novo Horizonte é alvo de reclamações de ciclistas
Ciclistas reclamam da falta de ciclovia no binário de Novo Horizonte, na Serra
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, em Vila Velha, durante prisão de dona de quiosque por furto de energia
Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados