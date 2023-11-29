Governo mira carros com giroflex para driblar linha verde da 3ª Ponte

O trabalho de identificação feito pelo governo do Estado foi citado na manhã desta quarta-feira (29), pelo secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, à Rádio CBN Vitória. "Um alerta para as pessoas que estão burlando e usando giroflex sem permissão da polícia e circulando na Terceira Ponte: estamos identificando", declarou.