Governo mira carros com giroflex para driblar linha verde da 3ª Ponte

O governo do Espírito Santo está trabalhando para identificar motoristas que têm usado giroflex nos carros para conseguirem driblar as regras e usar a linha verde da Terceira Ponte. A faixa exclusiva é destinada a táxis, ônibus, caminhões, veículos de emergência e motos. A prática é considerada infração grave, podendo gerar multa e perda de pontos na carteira.
O trabalho de identificação feito pelo governo do Estado foi citado na manhã desta quarta-feira (29), pelo secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, à Rádio CBN Vitória. "Um alerta para as pessoas que estão burlando e usando giroflex sem permissão da polícia e circulando na Terceira Ponte: estamos identificando", declarou.
"Usam como se fossem veículos oficiais, imitando essa iluminação, para poder usar a linha verde, mas não são oficiais. Estamos monitorando esses veículos e vamos tomar as medidas cabíveis. São veículos particulares usando esse artificio para usar a linha verde. Estamos identificando e atuando com o Batalhão da Polícia Militar", alertou o secretário.