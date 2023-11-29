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Secretário adverte

Infratores na linha verde da 3ª Ponte podem ser multados por câmera

Governo do Estado avalia implantar autuação remota para os motoristas que desobedecerem às regras de uso das faixas na via
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 nov 2023 às 16:40

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 16:40

governo do Estado avalia a instalação de um monitoramento remoto com câmeras para multar automaticamente motoristas que não respeitarem a linha verde da Terceira Ponte. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) mostrou que 400 veículos não autorizados passam por ela diariamente, desobedecendo à regulamentação que rege o trecho. 
Pelas normas estabelecidas, na linha verde só podem trafegar ônibus, motos, táxis, veículos de emergência e caminhões de até 15 toneladas. O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (29), que o governo já está ciente das infrações cometidas por alguns motoristas.
"Estamos avaliando o monitoramento remoto. Já sabemos quais veículos estão passando, quais os horários, até para fazer operações em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mas o monitoramento automático hoje nós não temos. Estamos avaliando, ao longo de 2024, instalar esses equipamentos e fazer a autuação remota de quem causa esse transtorno na linha verde", declarou. 
Infratores na linha verde da 3ª Ponte podem ser multados por câmera

400 infrações em média 

Um levantamento da Semobi mostrou que, dos 80 mil veículos que trafegam na vida diariamente, 0,5% desobedecem à linha verde, correspondendo a cerca de 400 motoristas por dia.
"A pasta ressalta que o trabalho de conscientização e educação para o trânsito, aliado à responsabilidade ao volante, trazem resultado", disse em nota. 
Motoristas trafegam em faixa exclusiva para ônibus na Terceira Ponte
Motoristas trafegam em faixa exclusiva para ônibus na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Semobi destacou que o governo do Estado fez campanha educativa durante os primeiros meses de operação da linha verde, orientando e instruindo os condutores sobre a regra de exclusividade e priorização dos ônibus, táxis, veículos de serviço, motos e caminhões na faixa.
"Ainda não foi implementada a fiscalização eletrônica do uso indevido da faixa exclusiva. A infração pode ser registrada por autoridade competente mediante flagrante, sujeito à penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro", afirmou a pasta. 

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