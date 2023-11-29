Pelas normas estabelecidas, na linha verde só podem trafegar ônibus, motos, táxis, veículos de emergência e caminhões de até 15 toneladas. O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (29), que o governo já está ciente das infrações cometidas por alguns motoristas.

"Estamos avaliando o monitoramento remoto. Já sabemos quais veículos estão passando, quais os horários, até para fazer operações em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mas o monitoramento automático hoje nós não temos. Estamos avaliando, ao longo de 2024, instalar esses equipamentos e fazer a autuação remota de quem causa esse transtorno na linha verde", declarou.

Your browser does not support the audio element. Infratores na linha verde da 3ª Ponte podem ser multados por câmera

400 infrações em média

Um levantamento da Semobi mostrou que, dos 80 mil veículos que trafegam na vida diariamente, 0,5% desobedecem à linha verde, correspondendo a cerca de 400 motoristas por dia.

"A pasta ressalta que o trabalho de conscientização e educação para o trânsito, aliado à responsabilidade ao volante, trazem resultado", disse em nota.

Motoristas trafegam em faixa exclusiva para ônibus na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Semobi destacou que o governo do Estado fez campanha educativa durante os primeiros meses de operação da linha verde, orientando e instruindo os condutores sobre a regra de exclusividade e priorização dos ônibus, táxis, veículos de serviço, motos e caminhões na faixa.