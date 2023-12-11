A partir do dia 22, gestão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol será feita pela Ceturb Crédito: Christian Diego

A previsão é de que, em breve, a empresa pública publique o edital para a contratação dos diversos serviços oferecidos nas vias, como manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e pontos de iluminação pública da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, acesso às praças de pedágio e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU).

Iluminação

Videomonitoramento

Remoção de animais

Guincho

Ambulância

Os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal, por sua vez, ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por realizar essa atividade nas demais rodovias estaduais.

Your browser does not support the audio element. 3ª Ponte e Rodovia do Sol: como fica operação com fim da concessão

Praça de pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari: fim da cobrança Crédito: Cacá Lima

“Nós faremos os investimentos necessários na ponte, na área de melhoria do fluxo, especialmente na rodovia. E com os contratos que nós estamos fazendo, vamos manter a qualidade do serviço na rodovia e na ponte”, assegurou o chefe do Executivo estadual.

Existe a previsão, por exemplo, de que o monitoramento das vias seja ampliado. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, atualmente a Terceira Ponte conta com 11 câmeras, além de outras 20 na ciclovia.

“O governador já nos autorizou a fazer uma nova contratação de mais 150 ou 200 câmeras (para a ponte e a rodovia). Então, na verdade, é um aperfeiçoamento do monitoramento, que era algo que há 25 anos atrás não existia, nem tinha como prever.”