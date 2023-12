Mobilidade

3ª Ponte e Rodovia do Sol: como fica operação com fim da concessão

A partir do dia 22, gestão das vias será feita pela Ceturb. Cobrança de pedágio foi extinta e serviços serão licitados; saiba mais

A partir do dia 22, gestão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol será feita pela Ceturb. (Christian Diego)

Com o encerramento do contrato com a Rodosol, a partir do dia 22, a gestão da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e dos 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, será feita pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

A previsão é de que, em breve, a empresa pública publique o edital para a contratação dos diversos serviços oferecidos nas vias, como manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e pontos de iluminação pública da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, acesso às praças de pedágio e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU).

Os serviços contratados devem englobar:

Iluminação

Videomonitoramento

Remoção de animais

Guincho

Ambulância

Os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal, por sua vez, ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por realizar essa atividade nas demais rodovias estaduais.

Anteriormente, também era prevista a contratação do serviço de gestão do pedágio, mas, nesta segunda-feira (11), ao anunciar que a Ceturb assumirá a gestão definitiva das vias, o governador Renato Casagrande (PSB) também explicou que, a partir do dia 22, a cobrança será extinta e que, em breve, as cabines de pedágio serão removidas.

Praça de pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari: fim da cobrança. (Cacá Lima)

“Nós faremos os investimentos necessários na ponte, na área de melhoria do fluxo, especialmente na rodovia. E com os contratos que nós estamos fazendo, vamos manter a qualidade do serviço na rodovia e na ponte”, assegurou o chefe do Executivo estadual.

Existe a previsão, por exemplo, de que o monitoramento das vias seja ampliado. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, atualmente a Terceira Ponte conta com 11 câmeras, além de outras 20 na ciclovia.

“O governador já nos autorizou a fazer uma nova contratação de mais 150 ou 200 câmeras (para a ponte e a rodovia). Então, na verdade, é um aperfeiçoamento do monitoramento, que era algo que há 25 anos atrás não existia, nem tinha como prever.”

Apesar de o governador do Estado ter decretado o fim do pedágio, uma ação na Justiça pode mudar esse cenário. A Rodosol entrou com ação judicial para ser indenizada ou para continuar na concessão da Terceira Ponte e também da Rodovia do Sol. O caso está em tramitação e não tem decisão favorável nem a empresa nem ao governo capixaba até o momento.

