Verão: tomar mais banhos diários pode trazer problemas à pele

Não é necessário usar sabonete no corpo inteiro Crédito: Shutterstock

No verão, o brasileiro costuma aumentar o número de banhos diários, o que pode ser prejudicial para a pele. “Com o calor, as glândulas sudoríparas produzem mais líquido para controlar o aumento da temperatura na superfície da pele. Em um maior conteúdo hídrico, as bactérias encontram um meio perfeito para se reproduzirem. E algumas bactérias produzem um odor muito ruim ao nosso olfato", explica Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em Dermatologia Clínico-Cirúrgica.

O suor ainda contém sais que deixam a pele com aquela sensação de pegajosidade. "Além disso, as glândulas sebáceas também produzem mais oleosidade levando àquela sensação de pele oleosa e suja. Isso faz com que os banhos sejam mais constantes nessa época. Dependendo do uso e da composição dos sabonetes, isso pode ser ruim para nossa pele”,

Na estação, apesar da temperatura da água utilizada ser mais baixa, o uso excessivo do sabonete pode remover muitos lipídios essenciais da pele, levando à desidratação. “Nos sabonetes, as substâncias responsáveis pela remoção da sujeira e oleosidade são chamadas de tensoativos. Alguns tensoativos tem um altíssimo poder desengordurante e removem muito bem a sujeira da pele, porém junto levam a ‘gordura boa’ da pele, responsável pela manutenção da hidratação. Portanto, quanto maior o poder detergente do sabonete, pior será para nossa pele”, diz o médico.

O médico conta que não é necessário usar sabonete no corpo inteiro, apenas nas regiões genitais, axilas ou pés. O resto do corpo não precisa ser esfregado agressivamente.

"É importante destacar que o uso demasiado dos sabonetes retira os microrganismos bons presentes na nossa pele" Danilo S. Talarico - Médico

O médico explica que, quando os sabonetes removem os lipídios da pele, a água que está dentro dela evapora com mais facilidade e, portanto, pode ocorrer ressecamento. “Pessoas com pele sensível quando entram em contato com tensoativos mais agressivos, respondem de forma negativa. Pacientes com dermatite atópica, por exemplo, que têm uma deficiência na barreira cutânea, têm o quadro clínico piorado quando entram em contato com sabonetes muito agressivos”.