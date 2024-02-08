Quinoa faz bem para o intestino? Confira 5 benefícios do alimento

A quinoa é rica em fibras que melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino Crédito: Shutterstock

A quinoa ganhou popularidade como um alimento saudável, que contribui para o bom funcionamento do corpo. E a semente é muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, o que auxilia no fortalecimento muscular. Com inúmeros benefícios, ela é considerada um superalimento.

"A quinoa é um alimento funcional que desempenha papéis importantes no organismo. Um deles é o aumento da saciedade, contribuindo para o processo de emagrecimento. Além disso, é um alimento de fácil acesso e de alto valor nutricional", explica a nutricionista Emily Francielle.

O alimento é versátil. "Além dos grãos, pode ser encontrada em farinha e em flocos. É possível preparar receitas e substituir por outros carboidratos, deixando ainda mais nutritivo", explica a nutricionista. Ele também é rico em fibras que melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino. Além disso, as fibras agem como um prebiótico, que melhora o equilíbrio da microbiota e protege contra o desenvolvimento doenças inflamatórias intestinais.

A nutricionista Emily Francielle fala sobre os benefícios da quinoa Crédito: Divulgação

"Pode ser consumida todos os dias em quantidades adequadas. Por ser um alimento calórico, o consumo excessivo associado a outros hábitos ruins pode influenciar no ganho de peso" Emily Francielle - Nutricionista

O alimento pode ser usado no combate à anemia ferropriva pelo seu elevado conteúdo de ferro, no tratamento da osteoporose pela presença de cálcio e na prevenção de doenças cardiovasculares por conter ômega 3 e 6. "Não existe uma contra-indicação para pessoas saudáveis, mas para quem tem a doença de Crohn, deve evitar o consumo dos grãos, para não causar inflamação no intestino", diz a nutricionista.

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