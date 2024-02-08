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Bom para o corpo

Quinoa faz bem para o intestino? Confira 5 benefícios do alimento

Ela é rica em minerais, apresentando níveis mais elevados de potássio, cálcio, magnésio e fósforo. O recomendado é que o consumo passe a fazer parte do cotidiano

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 09:39

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 fev 2024 às 09:39
Quinoa
A quinoa é  rica em fibras que melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino Crédito: Shutterstock
A quinoa ganhou popularidade como um alimento saudável, que contribui para o bom funcionamento do corpo. E a semente é muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, o que auxilia no fortalecimento muscular. Com inúmeros benefícios, ela é considerada um superalimento.
"A quinoa é um alimento funcional que desempenha papéis importantes no organismo. Um deles é o aumento da saciedade, contribuindo para o processo de emagrecimento. Além disso, é um alimento de fácil acesso e de alto valor nutricional", explica a nutricionista Emily Francielle.
O alimento é versátil. "Além dos grãos, pode ser encontrada em farinha e em flocos. É possível preparar receitas e substituir por outros carboidratos, deixando ainda mais nutritivo", explica a nutricionista. Ele também é rico em fibras que melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino. Além disso, as fibras agem como um prebiótico, que melhora o equilíbrio da microbiota e protege contra o desenvolvimento doenças inflamatórias intestinais.
Emily Francielle, nutricionista
A nutricionista Emily Francielle fala sobre os benefícios da quinoa Crédito: Divulgação
"Pode ser consumida todos os dias em quantidades adequadas. Por ser um alimento calórico, o consumo excessivo associado a outros hábitos ruins pode influenciar no ganho de peso"
Emily Francielle - Nutricionista
O alimento pode ser usado no combate à anemia ferropriva pelo seu elevado conteúdo de ferro, no tratamento da osteoporose pela presença de cálcio e na prevenção de doenças cardiovasculares por conter ômega 3 e 6. "Não existe uma contra-indicação para pessoas saudáveis, mas para quem tem a doença de Crohn, deve evitar o consumo dos grãos, para não causar inflamação no intestino", diz a nutricionista.

VEJA 5 BENEFÍCIOS DA QUINOA

  1. Alimento anti-inflamatório: por não conter glúten, é um alimento que pode ser consumido por celíacos ou intolerantes ao glúten, reduzindo toda a inflamação.

  2. Potencial antioxidante: por conter substâncias antioxidantes, a quinoa ajuda a combater o radicais livres, prevenindo inúmeras doenças.

  3. Saúde intestinal: cuidar do nosso intestino é fundamental e devido à quantidade de fibras presentes na quinoa, ela irá auxiliar na formação e eliminação das fezes.

  4. Aliado ao emagrecimento: as fibras e as proteínas presentes na quinoa trabalham em conjunto para promover uma sensação prolongada de saciedade. O alimento é rico em proteína e fibras, gerando mais saciedade.

  5. Vegetarianos: é um dos melhores alimentos para os vegetarianos. Contém nutrientes importantes e devido a sua versatilidade, pode ser consumido por vegetarianos principalmente pelo alto teor de ferro.

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