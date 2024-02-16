Caminhonete cai em vala provocada pela chuva em Guarapari; veja vídeo

Uma caminhonete que estava estacionada na região da Praia do Morro, em Guarapari , caiu em uma vala provocada pela chuva na quinta-feira (15). O vídeo mostra o veículo do modelo Fiat Toro caindo de repente na água após parte do asfalto ceder perto de alguns tapumes, onde há um terreno vazio. Um homem ainda aparece na imagem com uma corda amarrada na lateral da caminhonete, tentando evitar a queda. O veículo, no entanto, caiu no espaço entre o asfalto e os tapumes, ficando com uma parte da estrutura dentro da água.

Segundo relatos de moradores ouvidos pela reportagem da TV Gazeta, não é a primeira vez que algo semelhante acontece no local. Em janeiro deste ano, um carro preto também caiu na mesma vala. O carro branco, que caiu no local na quinta (15), foi o segundo veículo afetado pela chuva naquela rua.

Carro cai em vala em Guarapari

Uma imagem de maio de 2022 mostra a Rua Belo Horizonte, em Guarapari, onde os carros caíram. Na época, como exibe o Google Maps, não havia qualquer cerca que tampasse o terreno - que ainda era no nível do asfalto, sem um rebaixamento.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Guarapari para saber se a administração municipal tem ciência do ocorrido e por qual motivo o asfalto cedeu. A Gazeta ainda perguntou se há alguma construção em andamento no local e de quem é a responsabilidade pelo espaço onde os carros caíram.

Obra embargada