Vila Velha é a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES; veja lista

Vila Velha é a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo, conforme dados do Boletim Extraordinário da defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta sexta-feira (16). Foram registrados 74,66 milímetros de chuva no município, deixando diversas ruas alagadas.
Outras cidades da Grande Vitória também aparecem no topo da lista dos maiores acumulados de chuva. A Capital está em segundo lugar, com 66,12 mm, seguida de Guarapari (63,8 mm) e Cariacica (58,46). Confira abaixo o levantamento completo.
Por conta da chuva intensa, quatro cidades aparecem em nível moderado para o risco de alagamentos, são elas: Cariacica, Vitória, Água Doce do Norte.
A previsão do tempo mostra que o tempo deve continuar chuvoso no Estado. Nesta sexta-feira (16), possibilidade de acumulados de chuva entre 30 e 50 mm, já no sábado (17), as precipitações diárias devem ficar entre 10 e 30 mm.