Vila Velha é a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES; veja lista

Alagamento no bairro Sotelândia, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Vila Velha é a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo , conforme dados do Boletim Extraordinário da defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta sexta-feira (16). Foram registrados 74,66 milímetros de chuva no município, deixando diversas ruas alagadas.

Outras cidades da Grande Vitória também aparecem no topo da lista dos maiores acumulados de chuva. A Capital está em segundo lugar, com 66,12 mm, seguida de Guarapari (63,8 mm) e Cariacica (58,46). Confira abaixo o levantamento completo.

Vila Velha é a cidade onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas Crédito: Cemaden

Por conta da chuva intensa, quatro cidades aparecem em nível moderado para o risco de alagamentos, são elas: Cariacica, Vitória, Água Doce do Norte.