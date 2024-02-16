Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
74,66 milímetros

Vila Velha é a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES; veja lista

Acumulado de chuva chegou a 74,66 milímetros no município até as 6h da manhã desta sexta-feira (16), causando muitos pontos de alagamentos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 06:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 fev 2024 às 06:46
Alagamento bairro Sotelândia, Vila Velha
Alagamento no bairro Sotelândia, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Vila Velha é a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo, conforme dados do Boletim Extraordinário da defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta sexta-feira (16). Foram registrados 74,66 milímetros de chuva no município, deixando diversas ruas alagadas.
Outras cidades da Grande Vitória também aparecem no topo da lista dos maiores acumulados de chuva. A Capital está em segundo lugar, com 66,12 mm, seguida de Guarapari (63,8 mm) e Cariacica (58,46). Confira abaixo o levantamento completo.
Vila Velha é a cidade onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas
Vila Velha é a cidade onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas Crédito: Cemaden
Por conta da chuva intensa, quatro cidades aparecem em nível moderado para o risco de alagamentos, são elas: Cariacica, Vitória, Água Doce do Norte.
A previsão do tempo mostra que o tempo deve continuar chuvoso no Estado. Nesta sexta-feira (16), possibilidade de acumulados de chuva entre 30 e 50 mm, já no sábado (17), as precipitações diárias devem ficar entre 10 e 30 mm. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Previsão do Tempo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados