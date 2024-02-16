Um prédio de quatro andares foi interditado após partes de pilastras e a parede do 1º andar caírem da estrutura nesta sexta-feira (16), por volta das 10h, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha . Devido às condições da construção, a prefeitura do município evacuou as casas ao lado do prédio e notificou os moradores de outras residências ao redor para saírem das moradias para que seja feita a avaliação delas, segundo apuração da TV Gazeta.

Conforme a Defesa Civil municipal, o imóvel é irregular e pertence à mesma família desde quando o local foi erguido, há mais de 40 anos. Desse núcleo familiar, sete pessoas estavam morando na casa quando o órgão público chegou ao local: um casal, os quatro filhos e um idoso.

Todos já saíram do apartamento onde residiam e foram para casa de parentes, sem ferimentos, de acordo com apuração do repórter, João Brito, da TV Gazeta. A rua onde fica o prédio está parcialmente interditada.

A engenharia da prefeitura está no local para avaliar a necessidade da demolição do edifício ou se o mesmo pode ser recuperado. O Sargento Belenda, subsecretário da Defesa Civil da cidade, contou que o desabamento pode ter sido causado pelo acumulo de água que passa por baixo da estrutura sem canalização. Porém, somente após a avaliação técnica será identificado todos os problemas.

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Comerciante pediu ajuda

Os primeiros pedaços do prédio a se desprenderem foram vistos pelo comerciante Alex Silva. Ele é dono de estabelecimento de bebidas localizado em frente à estrutura interditada e viu todo o acontecimento.

"Estava na frente do comércio e a gente fica abalado ao ver isso tudo. Estamos ao lado e só pensei 'e se tudo cair em cima da gente?', mas entregamos na mão de Deus. Não vi nada caindo ontem (quinta) durante a chuva, porém aconteceu isso hoje de manhã, vi caindo as pedrinhas e depois as paredes. Caiu de uma vez", explicou Alex.

Parte de prédio desaba e imóvel é interditado em Vila Velha