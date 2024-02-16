Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Construção irregular

Parte de prédio desaba e imóvel é interditado em Vila Velha

Além do edifício de quatro andares, outras casas ao redor foram interditadas para avaliação técnica, segundo apuração da TV Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 17:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 fev 2024 às 17:18
Um prédio de quatro andares foi interditado após partes de pilastras e a parede do 1º andar caírem da estrutura nesta sexta-feira (16), por volta das 10h, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Devido às condições da construção, a prefeitura do município evacuou as casas ao lado do prédio e notificou os moradores de outras residências ao redor para saírem das moradias para que seja feita a avaliação delas, segundo apuração da TV Gazeta.
Conforme a Defesa Civil municipal, o imóvel é irregular e pertence à mesma família desde quando o local foi erguido, há mais de 40 anos. Desse núcleo familiar, sete pessoas estavam morando na casa quando o órgão público chegou ao local: um casal, os quatro filhos e um idoso.
Todos já saíram do apartamento onde residiam e foram para casa de parentes, sem ferimentos, de acordo com apuração do repórter, João Brito, da TV Gazeta. A rua onde fica o prédio está parcialmente interditada.
A engenharia da prefeitura está no local para avaliar a necessidade da demolição do edifício ou se o mesmo pode ser recuperado. O Sargento Belenda, subsecretário da Defesa Civil da cidade, contou que o desabamento pode ter sido causado pelo acumulo de água que passa por baixo da estrutura sem canalização. Porém,  somente após a avaliação técnica será identificado todos os problemas. 
Parte de prédio desaba e imóvel é interditado em Vila Velha

Comerciante pediu ajuda

Os primeiros pedaços do prédio a se desprenderem foram vistos pelo comerciante Alex Silva. Ele é dono de estabelecimento de bebidas localizado em frente à estrutura interditada e viu todo o acontecimento. 
"Estava na frente do comércio e a gente fica abalado ao ver isso tudo. Estamos ao lado e só pensei 'e se tudo cair em cima da gente?', mas entregamos na mão de Deus. Não vi nada caindo ontem (quinta) durante a chuva, porém aconteceu isso hoje de manhã, vi caindo as pedrinhas e depois as paredes. Caiu de uma vez", explicou Alex. 

Parte de prédio desaba e imóvel é interditado em Vila Velha

Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que teve acesso às imagens do prédio por meio da imprensa e das redes sociais na tarde desta sexta-feira (16) e já está programando uma vistoria no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Crea-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados