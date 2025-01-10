6 receitas fit com biomassa de banana-verde

A biomassa de banana-verde é uma preparação rica em vitaminas, minerais e fibras. Frequentemente utilizada no preparo de receitas fitness, ela é versátil e serve como base para a composição de pratos tanto doces quanto salgados.
E, graças ao seu sabor neutro, combina com diferentes tipos de ingredientes, tornando-se a opção ideal para acrescentar à dieta e obter uma refeição completa e nutritiva.
Por isso, confira como preparar a biomassa de banana-verde e utilizá-la na composição de receitas irresistíveis e saudáveis!
Biomassa de banana-verde
Ingredientes:
- 6 bananas-pratasverdes
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque as bananas, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, descarte a água e descasque as bananas-pratas. Transfira a polpa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.
Brownie
Ingredientes:
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/5 de xícara de chá de biomassa de banana-verde
- 4 ovos
- 4 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 200 g de chocolate 70% derretido
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido e as nozes, e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a massa e adicione o chocolate e as nozes. Mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Coxinha de frango assada
Ingredientes:
Massa
- 2 colheres de sopa de biomassa de banana-verde
- 2 colheres de sopa de azeite
- 100 g de farinha de arroz
- 200 g de farinha de mandioca
- 120 ml de caldo de galinha caseiro
- Sal a gosto
- Farinha de linhaça para empanar
- Óleo de coco para untar
Recheio
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- Sal e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a biomassa de banana-verde e o caldo de galinha e cozinhe até obter uma consistência homogênea, mexendo sempre. Aos poucos, acrescente a farinha de arroz e misture bem para não empelotar. Junte a farinha de mandioca e o sal e cozinhe até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e espere esfriar. Reserve.
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque o frango, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Após, unte as mãos com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Disponha o recheio e feche, modelando no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os salgados sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
Torta de carne moída
Ingredientes:
Massa
- 250 g de biomassa de banana-verde
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 1/2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Recheio
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 colher de sopa de tomate picado
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 300 g de carne moída
- Sal, azeite e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, a biomassa de banana-verde, o leite em pó, a água, o azeite e o sal e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de arroz e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e o pimentão verde e frite bem. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Junte o tomate, o pimentão vermelho, a cenoura e o milho-verde e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque a salsinha, misture bem e desligue o fogo.
Montagem
Em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, disponha metade da massa, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de biomassa de banana-verde
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de sopa de farinha de aveia
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, o leite e a aveia e misture bem. Aos poucos, acrescente a biomassa de banana-verde e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Creme de abacate com biomassa
Ingredientes:
- Polpa de 1 abacate maduro
- 3 colheres de sopa de biomassa de banana-verde
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o abacate, a biomassa de banana-verde, o suco de limão, o mel e o leite de coco. Bata por alguns minutos até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o creme para tigelas individuais e leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
Patê de biomassa e ervas
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de biomassa de banana-verde
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho
- 1 colher de chá de sal
- Salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã a gosto
Modo de preparo:
Em um processador, coloque a biomassa, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho, o sal e as ervas frescas. Processe até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o patê para um pote ou tigela e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para realçar o sabor.