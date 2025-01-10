Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Versátil

6 receitas fit com biomassa de banana-verde

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para o dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 19:19

Brownie (Imagem: etorres| Shutterstock)
A biomassa de banana-verde é uma preparação rica em vitaminas, minerais e fibras. Frequentemente utilizada no preparo de receitas fitness, ela é versátil e serve como base para a composição de pratos tanto doces quanto salgados.
E, graças ao seu sabor neutro, combina com diferentes tipos de ingredientes, tornando-se a opção ideal para acrescentar à dieta e obter uma refeição completa e nutritiva. 
Por isso, confira como preparar a biomassa de banana-verde e utilizá-la na composição de receitas irresistíveis e saudáveis! 

Biomassa de banana-verde 

Ingredientes:
  • 6 bananas-pratasverdes
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque as bananas, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, descarte a água e descasque as bananas-pratas. Transfira a polpa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.

Veja Também

4 receitas ricas em ferro para o almoço

Brownie

Ingredientes:
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/5 de xícara de chá de biomassa de banana-verde 
  • 4 ovos
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 200 g de chocolate 70% derretido
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido e as nozes, e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a massa e adicione o chocolate e as nozes. Mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. 

Coxinha de frango assada

Ingredientes:
Massa
  • 2 colheres de sopa de biomassa de banana-verde
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 100 g de farinha de arroz
  • 200 g de farinha de mandioca
  • 120 ml de caldo de galinha caseiro
  • Sal a gosto
  • Farinha de linhaça para empanar
  • Óleo de coco para untar
Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • Sal e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a biomassa de banana-verde e o caldo de galinha e cozinhe até obter uma consistência homogênea, mexendo sempre. Aos poucos, acrescente a farinha de arroz e misture bem para não empelotar. Junte a farinha de mandioca e o sal e cozinhe até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e espere esfriar. Reserve. 
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque o frango, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Após, unte as mãos com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Disponha o recheio e feche, modelando no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os salgados sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. 

Veja Também

7 receitas veganas para comer no pré-treino

Torta de carne moída

Ingredientes:
Massa
  • 250 g de biomassa de banana-verde
  • 2 xícaras de chá de farinha de arroz
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 1/2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar
Recheio
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 colher de sopa de tomate picado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 300 g de carne moída
  • Sal, azeite e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, a biomassa de banana-verde, o leite em pó, a água, o azeite e o sal e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de arroz e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. 
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e o pimentão verde e frite bem. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Junte o tomate, o pimentão vermelho, a cenoura e o milho-verde e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque a salsinha, misture bem e desligue o fogo.
Montagem
Em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, disponha metade da massa, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia (Imagem: Dream79 | Shutterstock)
Panqueca de aveia

Ingredientes:
  • 4 colheres de sopa de biomassa de banana-verde 
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, o leite e a aveia e misture bem. Aos poucos, acrescente a biomassa de banana-verde e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. 

Creme de abacate com biomassa

Ingredientes:
  • Polpa de 1 abacate maduro
  • 3 colheres de sopa de biomassa de banana-verde
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
Modo de preparo:
No liquidificador, adicione o abacate, a biomassa de banana-verde, o suco de limão, o mel e o leite de coco. Bata por alguns minutos até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o creme para tigelas individuais e leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Veja Também

6 receitas com chia para ajudar a emagrecer

Patê de biomassa e ervas

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de biomassa de banana-verde
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 dente de alho
  • 1 colher de chá de sal
  • Salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã a gosto
Modo de preparo:
Em um processador, coloque a biomassa, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho, o sal e as ervas frescas. Processe até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o patê para um pote ou tigela e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para realçar o sabor.

Veja Também

Dieta da banana volta a viralizar; especialistas explicam riscos

5 receitas fit para incluir na dieta

7 saladas fit para ajudar a emagrecer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Gastronomia Receitas Saúde Fitness Nutrição Nutricionista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados