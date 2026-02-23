Editorias do Site
Redes Sociais

Escondidinho de carne-seca é dica de HZ para o almoço; veja receita

O prato é fácil de fazer, contém ingredientes acessíveis e seu sabor costuma agradar a todos na mesa

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:47

Escondidinho de carne seca
Receita de escondidinho de carne-seca rende em média seis porções  Crédito: Marca Piracanjuba

escondidinho é um prato fácil de fazer, barato e muito saboroso, do tipo que agrada a todos na mesa. Sua versão recheada com carne-seca e requeijão é a sugestão de HZ para o almoço no fim de semana.

Ao preparar o purê que é a base da receita, você vai usar batata inglesa e mandioquinha, e acrescentar manteiga e creme de leite. Para gratinar, construa uma camada de queijo na superfície e leve ao forno preaquecido, o que garante aquela cobertura douradinha e irresistível.

Escondidinho de carne-seca

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Recheio
  • 600g de carne seca
  • 2 colheres (sopa) de manteiga com sal
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho
  • 1 tomate
  • Salsinha a gosto
  • Purê
  • 400g de batata inglesa
  • 400g de mandioquinha
  • 240 ml (1 xícara de chá) de leite integral 
  • 2 colheres (sopa) de manteiga com sal
  • Sal a gosto
  • 200g de creme de leite
  • 100g de requeijão cremoso ou mistura de requeijão e amido
  • 100g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo:

  1. Recheio: em uma panela, adicione a manteiga sem sal, a cebola picada, o alho ralado e deixe dourar. Acrescente o tomate e em seguida a carne-seca. Misture bem, e em seguida finalize com salsinha. Reserve.
  2. Purê: em um recipiente, adicione a batata e a mandioquinha já cozidas, transfira para uma panela, acrescente o leite e a manteiga, e misture muito bem. Depois, adicione o creme de leite e acerte o sal se necessário.
  3. Montagem e finalização: em uma travessa, adicione a metade do creme e espalhe bem. Em seguida, acrescente a carne-seca. Adicione o requeijão cremoso (ou a mistura de requeijão e amido), o restante do creme e espalhe. Finalize com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC durante 15 minutos.

Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

Imagem - Escondidinho de carne de panela é opção prática para o dia a dia; veja receita

Escondidinho de carne de panela é opção prática para o dia a dia; veja receita

Imagem - Receita de escondidinho de carne louca é dica para o fim de semana

Receita de escondidinho de carne louca é dica para o fim de semana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Exposição gratuita no Mucane destaca memória e resistência quilombola capixaba

Exposição gratuita no Mucane destaca memória e resistência quilombola capixaba
Imagem - Cardápio semanal: 5 receitas leves e saudáveis sem carne

Cardápio semanal: 5 receitas leves e saudáveis sem carne
Imagem - Leishmaniose Visceral Canina: conheça os sintomas da doença e as formas de transmissão

Leishmaniose Visceral Canina: conheça os sintomas da doença e as formas de transmissão