Escondidinho de carne-seca é dica de HZ para o almoço; veja receita

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:47
O escondidinho é um prato fácil de fazer, barato e muito saboroso, do tipo que agrada a todos na mesa. Sua versão recheada com carne-seca e requeijão é a sugestão de HZ para o almoço no fim de semana.
Ao preparar o purê que é a base da receita, você vai usar batata inglesa e mandioquinha, e acrescentar manteiga e creme de leite. Para gratinar, construa uma camada de queijo na superfície e leve ao forno preaquecido, o que garante aquela cobertura douradinha e irresistível.
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
