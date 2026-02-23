Delícia pura

Escondidinho de carne-seca é dica de HZ para o almoço; veja receita

O prato é fácil de fazer, contém ingredientes acessíveis e seu sabor costuma agradar a todos na mesa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:47

Receita de escondidinho de carne-seca rende em média seis porções Crédito: Marca Piracanjuba

O escondidinho é um prato fácil de fazer, barato e muito saboroso, do tipo que agrada a todos na mesa. Sua versão recheada com carne-seca e requeijão é a sugestão de HZ para o almoço no fim de semana.

Ao preparar o purê que é a base da receita, você vai usar batata inglesa e mandioquinha, e acrescentar manteiga e creme de leite. Para gratinar, construa uma camada de queijo na superfície e leve ao forno preaquecido, o que garante aquela cobertura douradinha e irresistível.

Escondidinho de carne-seca

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 35 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Recheio

600g de carne seca

2 colheres (sopa) de manteiga com sal

1 cebola picada

2 dentes de alho

1 tomate

Salsinha a gosto

Purê

400g de batata inglesa



400g de mandioquinha



240 ml (1 xícara de chá) de leite integral



2 colheres (sopa) de manteiga com sal



Sal a gosto

200g de creme de leite



100g de requeijão cremoso ou mistura de requeijão e amido



100g de queijo muçarela fatiado



Modo de preparo:

Recheio: em uma panela, adicione a manteiga sem sal, a cebola picada, o alho ralado e deixe dourar. Acrescente o tomate e em seguida a carne-seca. Misture bem, e em seguida finalize com salsinha. Reserve. Purê: em um recipiente, adicione a batata e a mandioquinha já cozidas, transfira para uma panela, acrescente o leite e a manteiga, e misture muito bem. Depois, adicione o creme de leite e acerte o sal se necessário.

Montagem e finalização: em uma travessa, adicione a metade do creme e espalhe bem. Em seguida, acrescente a carne-seca. Adicione o requeijão cremoso (ou a mistura de requeijão e amido), o restante do creme e espalhe. Finalize com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC durante 15 minutos.

Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar