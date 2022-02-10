Gustavo não vê problema em ser hétero top e julga estereótipos: 'Lacrolândia'

Gustavo - Casa de Vidro Crédito: Globo/Divulgação

Gustavo Marsengo, 31, foi confirmado para a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 22 (Globo) que estreia nesta sexta (11). O paranaense nascido na capital, Curitiba (PR), terá que ser aceito com Larissa Tomásia na votação para ingressas na disputa. O resultado está previsto para domingo (13), antes da formação do paredão.

Formado em Direito, Gustavo precisou se reinventar durante a pandemia da Covid-19. Com o desemprego, ele começou a investir no setor de gastronomia e hoje é dono de um restaurante especializado em carne suína.

Gustavo trabalhou por oito anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e também já foi modelo na adolescência. Com quase dois metros de altura, ele já flertou com o esporte e jogou vôlei por muitos anos, até se machucar. Inclusive, ele tem um irmão que joga profissionalmente como libero do time de vôlei do Goiás.

​Solteiro, Gustavo só teve apenas três namoradas ao longo da vida e não chegou a ficar mais de dois anos namorando. Ele diz que seu foco é jogar e ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, por isso não busca ninguém da casa, mas também está aberto e disponível para viver "pequenas paixões". "Hoje meu foco não é encontrar uma pessoa para casar, porque não tenho a vida preparada para isso".

Uma das certezas de Gustavo é que ele será cancelado por "dois terços da população brasileira". Sem medo de dizer o que pesa, ele tem fama de "justiceiro" e pretende ressignificar a expressão hétero top "hoje pintada pela 'lacrolandia' como uma pessoa branca, bem-sucedida". (...) "E tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Pô, eu sou hétero e me considero top", disse em sua vinheta de apresentação.

"Várias vezes fui mal interpretado. Sou um cara que tenho opiniões muito fortes, não consigo ficar quieto quando alguém fala algo que me incomoda. Eu faço questão de retrucar, de gerar um debate, de abrir novos pontos de vista", afirma.

O empresário do ramo gastronômico também garante que não deseja ser visto apenas como um "rostinho bonitinho", mas admite que sua autoestima está em dia. "Não estou aqui para ser símbolo sexual do BBB (...) Até os 15, era um patinho feio. Não faia muito sucesso com as meninas. Sem falsa modéstia, hoje me considero um homem bonito sim".

Segundo ele, existem grandes chances de perder a paciência e brigar pela divisão de comida da casa. "Se me deixarem com fome vai dar problema", afirma.

Entre as coisas que mais ama estão; Carnaval, Palmeiras, praia, seus dois cachorros de estimação e o estrogonofe feito pela mãe. Gustavo sonha sair o vencedor do BBB 22 e uma das suas motivações é porque faz tempo que um homem não ganha.

DINÂMICA DA CASA DE VIDRO

A Casa de Vidro será montada onde fica a academia da casa, e os participantes não vão conseguir ver e ouvir o que estará acontecendo do lado de fora. Gustavo e Larissa entrarão para o confinamento na manhã de sexta-feira (11), quando começará oficialmente a votação do público pela entrada ou não dos dois na casa principal.