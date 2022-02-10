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Grávida

MC Loma anuncia gravidez: 'Foi um choque no começo, mas fiquei feliz'

Cantora de 19 anos afirma que pai é um ficante e ele já sabe da gestação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:01

MC Loma anuncia gravidez
MC Loma anuncia gravidez Crédito: Reprodução/Instagram/@mclomaofficial
Paloma Santos, 19, conhecida como MC Loma, anunciou que está grávida. Ela afirmou que a gestação não foi planejada e é fruto de um relacionamento casual. Apesar do susto inicial, a cantora disse que está muito feliz.
"O pai já sabe, eu já falei para ele. Eu sou uma pessoa solteira, não namoro, minha gente. Foi de um ficante que eu fiquei e engravidei. Foi um choque para mim no começo, mas fiquei feliz", contou em vídeo publicado no YouTube.
"Filho é bênção. Eu sempre quis ser mãe, não foi uma gravidez planejada. Vou ter um filho, vai ser o amor da minha vida", completou.
MC Loma disse que está indo para a nona semana de gestação, e só está um pouco preocupada, porque foi constatado que a placenta está descolada. "Mas já estou fazendo tratamento, tomando medicamento".
Por causa da situação, ela acrescentou que está "um pouco de repouso" e não poderá fazer shows nos primeiros meses. "O primeiro trimestre é sempre o mais delicado [...] Tenho que tomar cuidado", afirmou.
MC Loma e suas companheiras de palco, as Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos da Silva, 18, ficaram conhecidas no Carnaval de 2018 com o clipe do seu brega-funk "Envolvimento". O hit tinha tudo para ficar na zombaria, mas as levou a cantar com Anitta e a assinar com uma produtora de São Paulo.

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