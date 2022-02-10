Larissa já trancou três cursos e tem orgulho de ter pago próteses de silicone

Larissa - Casa de Vidro Crédito: Globo/Divulgação

Larissa Tomásia, 25, vai estar na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 22 (Globo). Candidata para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, ela vai ter que conquistar o público até domingo (13). Os telespectadores terão que votara favor ou contra a entrada de Larissa e Gustavo Marsengo.

Nascida e criada em Limoeiro, cidade de 56 mil habitantes no interior de Pernambuco, Larissa trabalha atualmente com as redes sociais como influenciadora e modelo. A pernambucana já tentou ingressar em três graduações sendo elas; direito, administração e designer de modas, mas desistiu dos três cursos.

Com pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram, uma das maiores conquistas, segundo ela, é ter conseguido pagar a cirurgia de implante de silicone. "Tive uma infância bem difícil, bem complicada. Por tudo que eu já passei, consigo tirar uma força disso. Me orgulho de ter colocado meu silicone porque foi com o meu dinheiro de blogueira", disse no seu vídeo de apresentação.

Uma das paixões de Larissa é praticar exercícios físicos, especialmente muay thai. Ela tem uma rotina regrada e acorda às 5h da manhã todos os dias. "Se for para sofrer, pelo menos vou sofrer gostosa", afirma.

O temperamento da influenciadora é um tanto quanto explosivo, diz ela. "Não gosto de falsidade, sou muito direta. Gosto que sente e converse. Agora essa coisinha de fofoca para cima e para baixo, geraria um conflito. Eu iria tirar satisfação. Sou bem explosiva, um pouquinho ignorante e grossa. Sou intensa. Não vai faltar entretenimento na casa."

Solteira com S maiúsculo, Larissa nunca usou aplicativos de relacionamentos, já recebeu proposta de R$ 1 mil para enviar uma foto dos pés e conta que não está em busca de relacionamento sério, mas aberta para diversões. "Sou muito sincera, chego e falo na cara: ‘Olha, meu filho, hoje eu quero só sexo’. Ou ‘Eu quero romance’ e passo um fim de semana de romance. Não sei qual a dificuldade das pessoas em dizer sim ou não", compartilha.

Algumas curiosidades pontuais sobre Larissa; já vendeu lanche, sandália e doce no colégio (faturava R$ 30 por dia), sente atração por homens altos, sonha em conhecer a neve, tem como inspirações Anitta, Juliette, Padre Marcelo Rossi e Whindersson Nunes.

DINÂMICA DA CASA DE VIDRO

A Casa de Vidro será montada onde fica a academia da casa, e os participantes não vão conseguir ver e ouvir o que estará acontecendo do lado de fora. Larissa e Gustavo entrarão para o confinamento na manhã de sexta-feira (11), quando começará oficialmente a votação do público pela entrada ou não dos dois na casa principal.