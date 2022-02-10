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É treta

Equipe de Jade, do BBB 22, esnoba Avon, marca responde e é elogiada por Boninho

A equipe que cuida das redes sociais de Jade Picon provocou uma saia justa com a Avon, uma das patrocinadoras do BBB 22. Na madrugada de quarta (9), no Twitter, uma internauta perguntou para os administradores do perfil da influenciadora qual é o batom vermelho que a sister tem usado no programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:01

Jade Picon ao saber que Arthur Aguiar
Equipe de Jade esnoba marca de beleza patrocinadora do programa Crédito: TV Globo/Reprodução
A equipe que cuida das redes sociais de Jade Picon provocou uma saia justa com a Avon, uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil 22. Na madrugada de quarta (9), no Twitter, uma internauta perguntou para os administradores do perfil da influenciadora qual é o batom vermelho que a sister tem usado no programa.
"Deve ser daquela marca lá", respondeu a equipe de Jade. Apesar da esnobada, o perfil da Avon rebateu o comentário informando o nome do produto para a seguidora. "Chama uma das minhas representantes para você também ficar perfeita com o batom 'daquela marca lá'", ironizou a marca.
Mais tarde, após a repercussão negativa, a equipe de Jade publicou uma nova foto de perfil com destaque para o batom vermelho da "dona Avon".
A empresa aproveitou para trocar por um período o seu nome no perfil para "aquela marca lá" e retuitou a publicação de Jade: "Mudei meu nome, gostaram?", indagou. A ação da empresa foi destacada por Boninho, diretor do BBB, no Instagram. "É por isso que eu amo muito a Avon (risos). A gente tem o mesmo bom humor", escreveu ele.
Questionada, a Avon, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que é patrocinadora do BBB e "detém exclusividade no segmento". Informou também que os diálogos nas redes aconteceram de forma orgânica, sem alinhamento prévio.
Procurada, a equipe que cuida das redes de Jade não se pronunciou até a conclusão deste texto.

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