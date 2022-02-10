Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Brunna questiona se cidade do Rio de Janeiro fica no estado do RJ

Apesar de ser do Rio, bailarina perguntou a Eliezer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 15:43

Brunna Gonçalves no
Brunna Gonçalves no "BBB" Crédito: Globo/Reprodução
Confinada na casa do BBB 22 (Globo), a dançarina Brunna Gonçalves questionou, durante uma conversa, se a cidade do Rio de Janeiro fica localizada no estado do Rio. A sister estava com Vinicius e Eliezer no quarto Lollipop na noite desta quarta-feira (9).
A esposa de Ludmilla contava que cresceu em Nilópolis, cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, mas que nasceu na Tijuca, bairro da zona norte da cidade do Rio. Apesar de ser fluminense, ela não soube explicar a cidade em que o bairro da Tijuca ficava localizado.
Vinicius disse: "Ela não estava sabendo dizer se é dentro da cidade do Rio ou fora". Então Brunna respondeu: "O que eu não sabia era se tem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro". Em seguida, a bailarina questionou Eliezer sobre a existência da cidade e estado.
"A cidade é dentro do estado?", perguntou. Eliezer disse que sim, e Brunna continuou: "É no centro do Rio, a cidade do Rio de Janeiro?". Eliezer então disse que o centro é um bairro, e explicou as diferenças e que a cidade tem os bairros de Copacabana, Ipanema e outros.
O comportamento de Brunna no programa está fazendo com que muitos a classifiquem como "planta". A referência é usada quando uma pessoa é muito apagada no programa. Ludmilla, 26, defende a participação da esposa no programa, trocando mensagens irônicas com Boninho, 60, e até chegou a responder à citação feita por Paulo Vieira, 29, no quadro "Big Terapia".
No programa, o humorista disse que a esposa da artista anda "sumida" e depois brincou: "Vou falar da Brunna não que a Ludmilla fica chateada". Ela, por sua vez, disse em seu Twitter que não se importa e aproveitou para dar uma alfinetada.
"Pode falar da Bru, sim, Paulo Vieira! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela. Imagina se não fosse planta? O Brasil não está preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa", escreveu.

Veja Também

Eliezer tem nude vazado e equipe do brother diz que está tomando providências

Ex-governador Paulo Hartung posta treino ao som de Anitta: 'trilha sonora'

Ex-BBB Gabi Martins revela que foi perseguida por médico casado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados