Ex-governador Paulo Hartung posta treino ao som de Anitta: 'trilha sonora'

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, resolveu mostrar a vida fitness e movimentou a web ao postar um detalhe curioso enquanto se exercitava. O político escreveu nas redes sociais que estava escutando a cantora Anitta durante seu treino.
“E a trilha sonora do treino de hoje, em São Paulo, é Anitta. Bom dia!”, postou no Twitter.
Internautas entraram na brincadeira e comentaram a postagem de Hartung. "Aí não...! ", respondeu uma internauta, colocando emojis de risos. "Huuum puxa saco kkk", respondeu outro.
Outros parece que não gostaram da escolha do ex-governador. "Não tinha melhor...", respondeu um internauta. "Corajoso, o governador", afirmou outro.