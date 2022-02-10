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Música

Ex-governador Paulo Hartung posta treino ao som de Anitta: 'trilha sonora'

O ex-governador do ES está em São Paulo e decidiu compartilhar nas redes sociais os seus gostos musicais na hora de fazer exercícios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 14:09

O ex-governador Paulo Hartung
O ex-governador Paulo Hartung Crédito: Reprodução/Twitter/@PauloHartung
O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, resolveu mostrar a vida fitness e movimentou a web ao postar um detalhe curioso enquanto se exercitava. O político escreveu nas redes sociais que estava escutando a cantora Anitta durante seu treino.
“E a trilha sonora do treino de hoje, em São Paulo, é Anitta. Bom dia!”, postou no Twitter.
Internautas entraram na brincadeira e comentaram a postagem de Hartung. "Aí não...! ", respondeu uma internauta, colocando emojis de risos. "Huuum puxa saco kkk", respondeu outro.
Outros parece que não gostaram da escolha do ex-governador. "Não tinha melhor...", respondeu um internauta. "Corajoso, o governador", afirmou outro.

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