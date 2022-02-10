Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kim Kardashian diz que foi contra look do Met Gala: 'Por que eu iria querer?'

Socialite foi convencida por diretor da Balenciaga a usar roupa icônica da cerimônia do Met Gala 2021.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:01

Kim Kardashian revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021
Kim Kardashian revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@kimkardashian
A socialite norte-americana Kim Kardashian, 41, revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021. Na ocasião, a empresária apareceu completamente coberta com uma roupa preta, o que rendeu memes, fantasias e até mesmo reproduções.
"Eu lutei contra isso. Eu não sei como eu poderia usar a máscara. Por que eu iria querer cobrir meu rosto?", diz Kim em entrevista à revista Vogue, sobre o look da Balenciaga. Ela conta que Demna Gvasalia, diretor criativo da grife, insistiu que ela vestisse a roupa mesmo assim.
"Demna e a equipe disseram: 'Isso é uma festa de fantasia. Esta não é uma festa da Vanity Fair onde todo mundo está lindo'", continuou a milionária. Em 2021, na época do Met Gala, uma fonte contou ao site de entretenimento People que foi Kanye West, ex-marido de Kim, que apresentou ela a Demna.
"[Isso] foi fundamental no relacionamento recém-formado entre Kim e Balenciaga", disse a fonte. "Esse visual de Kim é como uma nova subcultura e declaração de moda. Sem logotipo, sem rosto, mas todo mundo sabe que é ela. Kanye deu a ela a coragem de empurrar a criatividade e a imaginação das pessoas através da arte. É a confiança máxima."
O diretor criativo da Balenciaga afirmou que Kim se tornou um ícone da moda e beleza feminina. "Ela fez algo muito parecido com o que Marilyn Monroe fez antigamente. Ela redefiniu nossa compreensão do que é a beleza", completou, também em entrevista a Vogue.
Recentemente, a nova namorada de Kanye West, 44, a atriz Julia Fox, 32, disse em entrevista ao podcast Call Her Daddy que considera normal o rapper ainda amar Kim Kardashian. Ambos se separaram em 2021 e desde então o músico tentava reatar a relação.
"Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano", disse. "Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa", emendou. Segundo ela, sua relação com o rapper é orgânica e natural. O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.

Veja Também

Ex-BBB Gabi Martins revela que foi perseguida por médico casado

MC Loma anuncia gravidez: 'Foi um choque no começo, mas fiquei feliz'

Lina faz leitura sobre Vyni e diz que ele está gostando de Eliezer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos kim kardashian Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados