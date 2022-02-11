Nas alturas, Romário pede influenciadora Marcelle Ceolin em namoro; veja vídeo

O amor está no ar (literalmente) para Romário (56). O ex-jogador da seleção brasileira e senador pelo PL (Partido Liberal) do Rio de Janeiro está oficialmente namorando a influenciadora digital gaúcha Marcelle Ceolin (31), 25 anos mais jovem.

O pedido foi feito durante um jantar nas alturas, em uma estrutura suspensa a cerca de 50 metros do chão, na noite de quinta-feira (10), no Rio de Janeiro. Durante o jantar, ao som de Adele, um animador contratado falou sobre a história dos dois pombinhos.

Na sequência, Romário perguntou se Marcelle queria namorar com ele, ao que ela respondeu sim. Os dois tentaram dar um beijo para selar o momento, mas os cintos de segurança impediram que eles chegassem mais próximo.

"Nas nuvens multiplicado por dois", comemorou a influenciadora nas redes sociais, marcando o senador. "Teve pedido de namoro surpresa no 'MasterChef Brasil Nas Nuvens' e eu disse sim! Que a felicidade vire rotina e a gente se surpreenda sempre com as surpresas boas da vida."

Mais discreto, Romário só repostou algumas das cenas que Marcelle colocou nos stories. Ele já havia postado fotos com ela, mas em grupo.

Marcelle Ceolin e Romário: pedido de namoro nas alturas Crédito: Reprodução/ Instagram @marcelleceolin

Em janeiro, quando a influenciadora publicou uma imagem de seu aniversário, ela ganhou um afago público do ex-jogador. "Toda minha", escreveu ele nos comentários.