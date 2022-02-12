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Mara Maravilha anuncia que será mãe novamente: 'Nosso presente divino'

Apresentadora, que já é mãe de Benjamim, deve adotar uma menina.  "Estamos recebendo nosso presente divino: nossa Bela Benjamin", disse no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:34

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Mara Maravilha, 53, anunciou em suas redes sociais que será mãe novamente. Ela, que adotou o pequeno Benjamim, 4, há quase dois anos, agora deve adotar uma menina, Bela. "Estamos recebendo nosso presente divino: nossa Bela Benjamin", disse no Instagram.
"É verdade! A família Benjamim vai crescer. O Papai do Céu já está trazendo nossa filha diretamente para o nosso coração. Eu, Gabriel [Torres, seu noivo], minha sogrinha, nossas famílias, amigos e fãs podem se alegrar. 2022 chega para nós com essa boa nova".
A apresentadora voltou a falar em mudar seu nome, acrescentando Benjamim como sobrenome, como ela já tinha adiantado ao site F5. O segundo nome do filho deverá ser adotado por toda a família --o primeiro nome dele, Mara prefere não tornar público.
Mara também já vinha falando em adotar mais uma criança, cogitando até mesmo adotar gêmeos. "Gabriel é o melhor pai, é realmente o pai perfeito para o meu filho. Acertei duas vezes na loteria. Só agradeço, muita gratidão", afirmou ela ao F5 no ano passado.
Apesar de a maternidade ter chegado após os 50 anos, Mara Maravilha afirma que sempre soube que seria mãe. "Desde menininha, brincando de boneca. Mas coloquei minha carreira como prioridade, e acho que perdi um pouco o timing. O que acredito que deva acontecer com muitas mulheres na atualidade."
Mara estava na fila de adoção havia quase quatro anos quando recebeu a ligação sobre Benjamim. "Recebi a ligação da assistente social, aí Deus falou: 'Você vai ser mãe desse jeito'. Ele [Benjamim] não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Nasceu no meu coração, e todo filho tem que nascer do coração. A adoção é um ato divino, de maternidade."

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