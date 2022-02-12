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  • 'Sobrevivi para contar', comenta Matthew Perry em divulgação de autobiografia
Friends

'Sobrevivi para contar', comenta Matthew Perry em divulgação de autobiografia

Astro de 'Friends' deve falar sobre o vício em álcool e medicamentos na obra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:36

O ator Matthew Perry vai lançar sua autobiografia em breve
O ator Matthew Perry vai lançar sua autobiografia em breve Crédito: Reprodução/Instagram/@mattyperry4
Conhecido do grande público como o Chandler Bing de "Friends" (1994-2004), o ator Matthew Perry, 52, revelou na quinta-feira (11) a capa da autobiografia que deve lançar em breve. A obra vai se chamar "Friends, Lovers and The Big Terrible Things" (algo como "amigos, amantes e as grandes coisas terríveis").
O livro de memórias já havia sido anunciado em outubro do ano passado e chega às livrarias americanas no dia 1º de novembro deste ano --não há previsão de chegada no Brasil. De acordo com o site Deadline, o ator vai receber um valor "na casa dos sete dígitos" da editora Flatiron Books para contar sua história.
"Já escreveram muitas coisas a meu respeito no passado", comentou Perry nas redes sociais. "Achei que era a hora de contar a minha versão. Os bons momentos foram excelentes e os ruins foram péssimos. No entanto, sobrevivi para contar a história, mesmo que em alguns tenha parecido que não seria assim. Está tudo aqui."
O ator ainda brincou ao se desculpar por não ser um livro de pop-up. Entre as pessoas que curtiram a publicação, estava a atriz Maggie Wheeler, 60, que interpretou a Janice na série. Ela publicou diversos emojis de coração.
Perry já revelou que lida há muitos anos com o vício em álcool e drogas. O ator relatou que na época que estava gravando "Friends" viveu uma das fases mais difíceis de sua vida, não lembrando de nada do que aconteceu em três temporadas. Ele passou por diversas clínicas de reabilitação ao longo dos anos.

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