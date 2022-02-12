'Sobrevivi para contar', comenta Matthew Perry em divulgação de autobiografia

O ator Matthew Perry vai lançar sua autobiografia em breve Crédito: Reprodução/Instagram/@mattyperry4

Conhecido do grande público como o Chandler Bing de "Friends" (1994-2004), o ator Matthew Perry, 52, revelou na quinta-feira (11) a capa da autobiografia que deve lançar em breve. A obra vai se chamar "Friends, Lovers and The Big Terrible Things" (algo como "amigos, amantes e as grandes coisas terríveis").

O livro de memórias já havia sido anunciado em outubro do ano passado e chega às livrarias americanas no dia 1º de novembro deste ano --não há previsão de chegada no Brasil. De acordo com o site Deadline, o ator vai receber um valor "na casa dos sete dígitos" da editora Flatiron Books para contar sua história.

"Já escreveram muitas coisas a meu respeito no passado", comentou Perry nas redes sociais. "Achei que era a hora de contar a minha versão. Os bons momentos foram excelentes e os ruins foram péssimos. No entanto, sobrevivi para contar a história, mesmo que em alguns tenha parecido que não seria assim. Está tudo aqui."

O ator ainda brincou ao se desculpar por não ser um livro de pop-up. Entre as pessoas que curtiram a publicação, estava a atriz Maggie Wheeler, 60, que interpretou a Janice na série. Ela publicou diversos emojis de coração.