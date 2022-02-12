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Andressa Urach dá à luz seu segundo filho após picos de pressão alta

Leon nasceu prematuro, mas não precisou ser levado à UTI. "Ele é lindo gente, não parece ser um bebê prematuro", afirmou a mamãe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:04

Andressa Urach dá à luz o filho Leon
Andressa Urach dá à luz o filho Leon Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial
Nasceu, na noite desta sexta-feira (11), o pequeno Leon, filho da modelo Andressa Urach, 34, e do seu marido, Thiago Costa. Ele nasceu prematuro, na 34ª semana de gestação, mas passa bem e não precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia intensiva), como afirmou a própria Andressa, em seu canal no YouTube.
O bebê nasceu por volta das 20h, com 46 centímetros e cerca de 2,5 kg. "Ele é lindo gente, não parece ser um bebê prematuro", afirmou a mamãe, que já estava internada há alguns dias, após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações.
"A médica achou melhor eu já ganhar ele porque estava há seis dias sofrendo muito, estava, psicologicamente falando, no meu limite. Eles entenderam, então, que era o melhor para o Leon chegar nesse momento", afirmou Andressa em um vídeo gravado ainda na madrugada, direto do hospital.
Costa vinha atualizando os fãs sobre o estado de saúde da esposa pelas redes sociais. No dia 6, o publicitário falou que ela tinha sido transferida para a UTI, e contou que, além de itens pessoais do casal, também precisou montar a mala de maternidade do filho caso o parto acontecesse. "Estou na pressa antes que a ambulância saia", disse.
Andressa, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior, viveu períodos conturbados após anunciar sua gravidez, desde problemas financeiros até uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos.

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