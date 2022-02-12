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“Uma das sensações mais incríveis”, diz Tico Santta Cruz no Buda de Ibiraçu

Músico se apresentou em Guriri, na sexta-feira (11), e decidiu parar em Ibiraçu para conhecer o monumento. Nas redes sociais, Tico descreveu o momento
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:59

O músico Tico Santta Cruz visitou o monumento do Buda Gigante, em Ibiraçu
O músico Tico Santta Cruz visitou o monumento do Buda gigante, em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Instagram/@ticostacruz
Parece que o Buda gigante, em Ibiraçu, continua chamando a atenção de famosos que passam pelo Espírito Santo. Personalidades como o jornalista Tino Marcos e o multi-instrumentista Lucas Lima já registraram suas visitas ao local. E nesta sexta-feira (11), foi a vez do músico Tico Santta Cruz marcar presença no monumento. Nas redes sociais, o artista descreveu o momento como uma das sensações mais incríveis que já teve.
“No caminho para Guriri-ES - paramos para trazer um pouco de iluminação e paz interior! Uma das sensações mais incríveis que já tive, ao olhar essa imagem de perto! Esta imagem de Buda é uma das maiores do mundo, fica em Ibiraçu”, postou.

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Tico parou no monumento enquanto estava a caminho da ilha de Guriri, em São Mateus, onde se apresentou na última semana. O músico subiu ao placo do pub Planet Rock, que também contou com o show da banda Herança Negra no mesmo dia.

O BUDA

A estrutura do Buda gigante, no Mosteiro Zen Budista, é feita de ferro, aço e concreto, pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. Esta é a segunda maior estátua, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, por causa da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto.
Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos" e deu "alma" para o monumento.
A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes. Para visitação do Buda, não é cobrada taxa de entrada.

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