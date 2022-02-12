Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Tiroteio deixa três feridos em festa após show de Justin Bieber

Cantor e esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas do clube. A lista de convidados da festa incluía Drake , Leo DiCaprio, Tobey Maguire , Kendall Jenner e Khloe Kardashian.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:27

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio Crédito: FramePhoto/Folhapress
Três pessoas foram baleadas em um tiroteio em frente a um clube onde acontecia uma festa, em comemoração ao Super Bowl, com várias celebridades após um show do cantor Justin Bieber, em Los Angeles, Estados Unidos, na madrugada deste sábado (12).
Segundo o TMZ, os rappers Kodak Black , Gunna e Lil Baby sorriam e conversavam na rua quando começou a briga. Kodak deu um soco em alguém e foram ouvidos dez tiros. Uma fonte disse ao Page Six que a briga começou com alguém da equipe de Kodak.
Bieber se apresentou no WeHo no Pacific Design Center e fez uma festa nas proximidades no The Nice Guy. Após os tiros, o cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas do clube. A lista de convidados da festa incluía Drake , Leo DiCaprio, Tobey Maguire , Kendall Jenner e Khloe Kardashian.
A polícia disse que foram disparados 10 tiros disparados e três pessoas foram baleadas. Uma quarta pessoa sofreu ferimentos de outra forma, segundo o Page Six. Os feridos foram levados a um hospital da região e passam bem. Ninguém foi preso.
Não é a primeira vez que Kodak se envolve em incidentes com armas. Ele foi preso várias vezes ao longo dos anos por acusações de drogas e armas.
Em março de 2020, ele se declarou culpado das acusações de porte de arma de fogo e cumpriu pena em uma penitenciária federal. Em junho do ano passado, o presidente Donald Trump concedeu perdão ao rapper, que foi solto mais cedo por uma condenação de porte de armas.

Veja Também

"BBB 22": Maíra Cardi diz que Jade tem uma 'paixão embutida' por Arthur

Zezé Di Camargo afirma estar 'começando a vida agora' após lançar EP solo

'Guria vai de novo ao Paredão', conclui Bárbara após contar votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justin Bieber
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados