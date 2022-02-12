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BBB 22

'Guria vai de novo ao Paredão', conclui Bárbara após contar votos

Sozinha na Casa, Bárbara começou a contar votos na sala do programa. Sister acredita que Natália enfrentará seu terceiro Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:19

Bárbara e DG conversam após Jogo da Discórdia
Bárbara e DG conversam após Jogo da Discórdia Crédito: Globoplay/Reprodução
O Big Brother Brasil 22 (Globo) começou o sábado (12) em clima de preguiça, após a festa da última noite. A maior parte dos participantes levantou apenas para fazer o raio-X e voltou a dormir, com exceção de Bárbara e dos brothers da Casa de Vidro.
Sozinha na Casa, Bárbara então começou a contar votos na sala do programa. Citou alguns nomes e depois concluiu: "Guria vai de novo para o paredão. Terceiro paredão, ela vai em três dos quatro, que complicado", afirmou ela se referindo a Natália.
Pelas contas da gaúcha, outros brothers que poderiam concentrar os votos dos colegas são Arthur, Douglas e Paulo André. A líder Jade afirmou durante a festa Chilli Beans que quer votar novamente em Arthur, mas que também tem como opções Lucas e Jessi.
O paredão será formado no domingo (13) com a indicação do líder, a indicação da casa, que deverá votar toda no confessionário, e com o contragolpe desses dois indicados. Todos, com exceção do indicado pelo líder, farão a prova bate-volta, que salvará um.
O único voto aberto será o da dupla da casa de vidro, caso ela permaneça no programa. Estarão imunizados na dinâmica dessa semana um dos vencedores da prova do anjo, que será feita em dupla, e a a pessoa que essa dupla decidir salvar. A prova do anjo acontece neste sábado (12).

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