Nanda Costa posta foto e brinca: 'Família tradicional brasileira diferente'

Nanda Costa posta foto com a mulher e as filhas gêmeas Crédito: Reprodução/Instagram/@nandacosta

A atriz Nanda Costa, 35, compartilhou com seus seguidores uma foto, neste sábado (12), com a mulher, a percussionista Lan Lanh, 53, e as duas filhas gêmeas, Kim e Tiê. "A família tradicional brasileira está diferente", brincou ela.

"Quantas famílias (nada) tradicionais você conhece?", questionou ela ao pedir que seus seguidores também compartilhassem suas famílias não tradicionais. Muitos famosos e anônimos comentaram parabenizando a atriz.

"Pode apostar que por aí tem mais amor do que em algumas [famílias] que mostram nas redes", comentou um internauta. "Debaixo do mesmo teto tudo é família, e aí explode amor", afirmou mais um. "Está cada vez mais linda a família tradicional brasileira", disse outro.

Nanda Costa e Lan Lanh estão juntas há cerca de oito anos, mas assumiram a relação apenas no Dia dos Namorados de 2018. Já a gravidez das filhas gêmeas foi anunciada em junho do ano passado, quando Nanda Costa já estava de cinco meses de gestação.