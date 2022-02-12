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BBB 22

Scooby e Paulo André vencem Prova do Anjo; veja quem são os Monstros

Prova em dupla garantirá imunidade a um vencedor e outro brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:34

Prova do Anjo do BBB 22
Prova do Anjo do BBB 22 Crédito: Reprodução/ Globoplay
Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do anjo realizada neste sábado (12) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Com isso, eles terão que decidir qual deles terá imunidade na formação do próximo paredão, além de imunizar um colega de confinamento.
Como acontece sempre, os vencedores da prova do anjo tiveram que dar o monstro para três competidores. Lucas, Lina e Natália ficarão foram os escolhidos para ficar vestido de câmera e rolo de filme até a formação do paredão, neste domingo (13).
A prova deste sábado consistia em transferir água de um recipiente a outro, com um dos competidores levando ela em um cone e transferindo ao companheiro, que com um pequeno copo levava ao recipiente final. Todos os brothers puderam participar.
A disputa foi feita em etapas, com quatro delas chegando à final. Além dos campeões Scooby e Paulo André, foram finalistas ainda Arthur e Tiago, Douglas e Natália e Eliezer e Brunna.
Após a disputa, Natália e Douglas celebraram seu desempenho, apesar de não terem vencido. Já Tiago se mostrou chateado e afirmou que foi a torcida dos demais brothers, que acompanhavam na varanda, que o desestabilizou, pois ninguém teria gritado por ele. "Já estou acostumado com isso", disse Arthur.

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