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BBB 22

Maíra Cardi diz que brincou ao citar 'paixão' de Jade por Arthur

Esposa de Arthur Aguiar, Maíra tem acompanhado e comentado o dia a dia do reality e chegou a afirmar que Jade, líder pela segunda seguida no programa, tem uma "paixão embutida" por seu marido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:22

A influenciadora fitness Maíra Cardi usou suas redes sociais para se desculpar por ter sugerido que Jade Picon tem uma "paixão embutida" por seu marido, Arthur Aguiar. O comentário aconteceu após o ator virar alvo de Jade no Big Brother Brasil 22.
"Fiz piadas que acabaram magoando pessoas. Minha intenção nunca foi essa, muito pelo contrário, era fazer rir e deixar leve dias tão pesados. No fim, não foi o que consegui, então deixo aqui meu pedido de desculpas para quem tenha se ofendido", afirmou ela.
Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi
Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi Crédito: Instagram | @arthuraguiar
Maíra, que participou do BBB 9, disse ainda, no Instagram, que se considera uma pessoa comum, mas percebeu que isso não é assim. "Nossos pesos e nossas medidas são sempre infinitamente maiores", afirmou ela, que disse desejar uma vida comum.
Esposa de Arthur Aguiar, Maíra tem acompanhado e comentado o dia a dia do reality e, neste sábado (12), chegou a afirmar que Jade, líder pela segunda seguida no programa, tem uma "paixão embutida" por seu marido, que deve ser alvo da jovem novamente.
"Não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio de ela falar que sonha toda hora com ele... Coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Presta atenção, ela fica procurando ele com os olhos para chamar a atenção", disse.
Maíra ainda afirmou que Jade, provavelmente, "quer ser a 17ª", fazendo referência às 16 amantes que Arthur teria tido e ela afirmou ter descoberto quando os dois se separaram, em 2020. O casal reatou o casamento em outubro do ano passado.
O perfil de Jade no Twitter se manifestou e pediu respeito. "Jade sempre fala sobre a união de mulheres. Da nossa parte, não incentivamos a rivalidade feminina, mas é nosso papel proteger Jade de difamações", afirmou sua equipe.
O irmão da jovem, Leo Picon, também usou o Twitter para abordar a polêmica, e disse que "o jeito que ela [Maíra] fala sobre Jade diz mais sobre ela mesma do que sobre qualquer outra coisa. Não farei parte desse palanque de ódio", finalizou ele.

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