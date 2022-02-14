Bárbara promete aliança à Natália se ela se posicionar contra Arthur

Natália e Bárbara conversam após formação do paredão Crédito: Globo/Reprodução

Natália, Bárbara e Arthur Aguiar estão no paredão do BBB 22 (Globo) e após este resultado, Bárbara procurou Natália para discutir uma possível aliança elas para se protegerem da eliminação que acontece nesta terça-feira (15).

Minutos após o programa ao vivo, Bárbara conversou com a sister e comentou sobre ambas se unirem contra o brother para que assim suas torcidas aqui fora puxassem mutirões de votação para eliminar Arthur.

Distantes na casa, Bárbara e Natália não fazem parte do mesmo grupo e também não dormem no mesmo quarto. Em resposta a proposta da modelo, Natália disse que após o paredão, caso se posicionasse contra Arthur, voltaria a ficar sem apoio da sister. No entanto, Bárbara afirmou que não votaria mais nela se fosse o caso.

Natália não confirmou se vai se posicionar contra Arthur em seu discurso do raio-x na manhã desta segunda-feira (14). De qualquer maneira, os administradores dos seus perfis nas redes sociais já declararam ser "Fora Bárbara" e estão puxando votos da torcida.

FORA BÁRBARA! — Natália Deodato ?? (@oficial_deodato) February 14, 2022

Natália foi a mais votada da casa com seis votos ao todo. Tiago Abravanel, Laís, Brunna, Vyni, Eliezer e Eslovênia foram os participantes que indicaram a sister. Ela, por sua vez, teve o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão.