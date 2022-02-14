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BBB 22

"BBB 22": Com 52,77%, Larissa e Gustavo entram oficialmente na casa

Resultado da votação do público foi revelado neste domingo (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 09:52

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro
Larissa e Gustavo na Casa de Vidro Crédito: Reprodução/Globo
Neste domingo (13), noite de formação de paredão, o resultado da votação do público em relação à entrada dos novos participantes da Casa de Vidro, Larissa, 25, e Gustavo, 31, foi positiva. Os telespectadores foram a favor da entrada dos dois Pipocas no elenco do Big Brother Brasil 22 (Globo).
Os dois estão imunes neste primeiro paredão, ou seja, não poderão ser votados. Eles também vão ter que dar um único voto em consenso e aberto em um participante. O voto não é uma indicação direta para a berlinda, por isso será somado aos demais votos da casa.
Anunciados na quarta-feira passada (9), Gustavo e Larissa entraram no programa na última sexta-feira (11), quando a votação pela estadia dos dois foi oficialmente iniciada. Logo de cara o curitibano chamou bastante atenção do público por seu posicionamento polêmico.
Gustavo disse que se orgulha de ser "hetéro top" e costuma ser julgado pela "lacrolândia". Os termos viralizaram nas redes sociais e a imagem do participante da Casa de Vidro foi "prejudicada". Foiram quando as críticas começaram a aparecer, indicando, talvez, uma possível rejeição.
Larissa e Gustavo prometem movimentar bastante o programa. Antes mesmo se serem aceitos oficialmente como jogadores do BBB 22, os dois compartilharam informações do público para os confinados, que nesta semana completam um mês dentro da casa.
A influenciadora pernambucana alertou os brothers dizendo que o reality show "não é um acampamento de férias, mas entretenimento". "Quando alguém sair, não cantem", afirmou ela, acrescentando que eles foram zoados pela despedida dos eliminados. "Bora botar essa casa para ferver", completou.
Os dois participantes da Casa de Vidro também contaram que foram acionados pela emissora no dia 4 de fevereiro, mas que não sabiam sobre a dinâmica.

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