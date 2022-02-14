Gizelly Bicalho faz harmonização facial e compartilha nas redes sociais

A ex-BBB Gizelly Bicalho fez o procedimento de harmonização facial Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A onda da harmonização facial ainda está com tudo. Dessa vez, a ex-BBB Gizelly Bicalho decidiu aderir ao procedimento e compartilhou com os seguidores, na última quarta-feira (8). A ex-participante da 20ª edição do Big Brother Brasil declarou: "Ainda mais maravilhosa”. Além da mudança na harmonização, a capixaba ainda aproveitou para preencher os lábios, queixo e região das olheiras.

Segundo a expert em harmonização facial, Larissa Lima, a ex-BBB ficou com o olhar mais valorizado, com as sobrancelhas visivelmente mais arqueadas. “A Gizelly ficou com as maçãs do rosto mais preenchidas, deixando o visual mais feminino e a leve arqueada nas sobrancelhas deixa o olhar mais poderoso. O preenchimento com ácido hialurônico, inclusive, estimula a produção de colágeno no local da aplicação, ajudando na prevenção dos sinais de envelhecimento da pele”, apontou.

Outra técnica bastante utilizada em procedimentos de harmonização facial são os fios de polidioxanona (PDO). Larissa explica que os fios agem no estímulo da produção de colágeno, promovendo um lifting facial sem a necessidade de cirurgia. Geralmente, é possível notar redução das rugas finas entre 10 e 15 dias após a inserção dos fios.

Ainda de acordo com a profissinal, o botox, um dos queridinhos e popular entre as técnicas de harmonização facial, pode ser usado de forma preventiva. “Em alguns pacientes jovens, o botox é aplicado como forma de prevenção de rugas que surgem a partir da contração muscular na testa, por exemplo. Apesar de não ter uma idade mínima, é sempre bom ter bom senso e avaliar caso a caso a necessidade e quantidades ideais de aplicação”, destaca.

Gizelly ainda escreveu nas redes sociais que conseguiu "arrumar" a sobrancelha. Na web, os internautas foram a loucura e aprovaram a mudança da capixaba. "Tu sempre foi absurdamente linda, Gi. O importante é você se sentir bem, se você está (bem) então está tudo mais lindo ainda", comentou uma seguidora. "Ficou mais maravilhosa", disse outra.

Tu smp foi absurdamente linda, gi. O importante é vc se sentir bem e se vc tá ent tá tudo mais lindo ainda — Tai ?? (@Tainalmg) February 9, 2022