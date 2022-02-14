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BBB 22

Maria e Arthur se aproximam no "BBB 22", e web aponta união por 'ranço' com Jade

Em conversa na madrugada deste domingo (13), Arthur disse que foi bom poder se reaproximar de Maria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 13:18

Arthur Aguiar e Maria se reaproximam no BBB 22
Arthur Aguiar e Maria se reaproximam no BBB 22 Crédito: Reprodução/Globoplay
Após dias de discussões e desavenças, Maria e Arthur Aguiar parecem estar se entendendo melhor. Confinados na casa do BBB 22 (Globo), os artistas falaram sobre sua reaproximação e os fãs do programa e internautas comemoraram nas redes sociais.
Em conversa na madrugada deste domingo (13), Arthur disse que foi bom poder se reaproximar de Maria, e que a sister é "uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui". A cantora respondeu: "Valeu. Quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando a maior ideia".
No início de fevereiro, Maria chegou a ser acusada de agressão pelos telespectadores por sua atitude com Arthur Aguiar durante o jogo da discórdia. Para alguns, o modo que a sister havia colado a placa de velcro na testa de Arthur foi mais forte o que o comum.
Após a eliminação da cantora Naiara Azevedo, os dois já haviam conversado sobre o barraco do jogo da discórdia, e chegaram a se desculpar. Eles passaram um pente fino nos desentendimentos e, no final da conversa, os dois trocaram um abraço de reconciliação.
Agora, os fãs do programa celebram a união de Arthur e Maria e torcem até para que a relação vire uma aliança. "Esse programa não está preparado para ter esses dois jogando juntos, mas eu estou! Maria e Arthur, vocês me ouvem?", brincou uma internauta.
"Maria e Arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava", disse outra. "Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão se abraçando. O ranço [pela Jade] em comum unindo os dois, que loucura", refletiu um terceiro.
"Maria e Arthur estão na maior amizade hoje sendo que há uma semana estavam se alfinetando. O que um ranço em comum não faz, né menina?", disse outra. Na noite deste domingo, após a formação do paredão, Maria chegou a consolar Arthur, por ele ter sido indicado novamente pela líder Jade.
No novo paredão, ao lado de Arthur, estão Natália e Bárbara. Natália foi a mais votada da casa com seis indicações e foi direto para a disputa do bate e volta. Ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o programa.
A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.
Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta patrocinada pelo PicPay e tiveram que encarar a sorte ao escolherem os números corretos em uma sequência de três fases. Como de praxe, a indicação do líder não disputa a dinâmica.

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