Maria e Arthur se aproximam no "BBB 22", e web aponta união por 'ranço' com Jade

Após dias de discussões e desavenças, Maria e Arthur Aguiar parecem estar se entendendo melhor. Confinados na casa do BBB 22 (Globo), os artistas falaram sobre sua reaproximação e os fãs do programa e internautas comemoraram nas redes sociais.
Em conversa na madrugada deste domingo (13), Arthur disse que foi bom poder se reaproximar de Maria, e que a sister é "uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui". A cantora respondeu: "Valeu. Quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando a maior ideia".
No início de fevereiro, Maria chegou a ser acusada de agressão pelos telespectadores por sua atitude com Arthur Aguiar durante o jogo da discórdia. Para alguns, o modo que a sister havia colado a placa de velcro na testa de Arthur foi mais forte o que o comum.
Após a eliminação da cantora Naiara Azevedo, os dois já haviam conversado sobre o barraco do jogo da discórdia, e chegaram a se desculpar. Eles passaram um pente fino nos desentendimentos e, no final da conversa, os dois trocaram um abraço de reconciliação.
Agora, os fãs do programa celebram a união de Arthur e Maria e torcem até para que a relação vire uma aliança. "Esse programa não está preparado para ter esses dois jogando juntos, mas eu estou! Maria e Arthur, vocês me ouvem?", brincou uma internauta.
"Maria e Arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava", disse outra. "Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão se abraçando. O ranço [pela Jade] em comum unindo os dois, que loucura", refletiu um terceiro.
"Maria e Arthur estão na maior amizade hoje sendo que há uma semana estavam se alfinetando. O que um ranço em comum não faz, né menina?", disse outra. Na noite deste domingo, após a formação do paredão, Maria chegou a consolar Arthur, por ele ter sido indicado novamente pela líder Jade.
No novo paredão, ao lado de Arthur, estão Natália e Bárbara. Natália foi a mais votada da casa com seis indicações e foi direto para a disputa do bate e volta. Ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o programa.
A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.
Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta patrocinada pelo PicPay e tiveram que encarar a sorte ao escolherem os números corretos em uma sequência de três fases. Como de praxe, a indicação do líder não disputa a dinâmica.