Maria e Arthur se aproximam no "BBB 22", e web aponta união por 'ranço' com Jade

Arthur Aguiar e Maria se reaproximam no BBB 22 Crédito: Reprodução/Globoplay

Após dias de discussões e desavenças, Maria e Arthur Aguiar parecem estar se entendendo melhor. Confinados na casa do BBB 22 (Globo), os artistas falaram sobre sua reaproximação e os fãs do programa e internautas comemoraram nas redes sociais.

Em conversa na madrugada deste domingo (13), Arthur disse que foi bom poder se reaproximar de Maria, e que a sister é "uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui". A cantora respondeu: "Valeu. Quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando a maior ideia".

No início de fevereiro, Maria chegou a ser acusada de agressão pelos telespectadores por sua atitude com Arthur Aguiar durante o jogo da discórdia. Para alguns, o modo que a sister havia colado a placa de velcro na testa de Arthur foi mais forte o que o comum.

Após a eliminação da cantora Naiara Azevedo, os dois já haviam conversado sobre o barraco do jogo da discórdia, e chegaram a se desculpar. Eles passaram um pente fino nos desentendimentos e, no final da conversa, os dois trocaram um abraço de reconciliação.

Agora, os fãs do programa celebram a união de Arthur e Maria e torcem até para que a relação vire uma aliança. "Esse programa não está preparado para ter esses dois jogando juntos, mas eu estou! Maria e Arthur, vocês me ouvem?", brincou uma internauta.

"Maria e Arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava", disse outra. "Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão se abraçando. O ranço [pela Jade] em comum unindo os dois, que loucura", refletiu um terceiro.

"Maria e Arthur estão na maior amizade hoje sendo que há uma semana estavam se alfinetando. O que um ranço em comum não faz, né menina?", disse outra. Na noite deste domingo, após a formação do paredão, Maria chegou a consolar Arthur, por ele ter sido indicado novamente pela líder Jade.

No novo paredão, ao lado de Arthur, estão Natália e Bárbara. Natália foi a mais votada da casa com seis indicações e foi direto para a disputa do bate e volta. Ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o programa.

A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.

Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta patrocinada pelo PicPay e tiveram que encarar a sorte ao escolherem os números corretos em uma sequência de três fases. Como de praxe, a indicação do líder não disputa a dinâmica.

conversa na madrugada entre maria e arthur



arthur: "foi bom me reaproximar de você, de verdade. você é uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui"

maria: "valeu. quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando mó ideia"



MEU DEUS — marly (@favsmarly) February 13, 2022

esse programa não tá preparado pra ter esses dois jogando juntos MAS EU TÔ! MARIA E ARTHUR VCS ME OUVEM??? #BBB22 pic.twitter.com/3pY6Y9WQQS — laura #BBB22 (@zieglervip) February 14, 2022

maria e arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava pic.twitter.com/d32FgS7371 — trix (@atrixiane) February 14, 2022

Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão assim. O ranço (Jade) em comum unindo os dois, que loucura #BBB22 pic.twitter.com/qX0E3K4dB7 — Bruno Gamarra (@BrunoGamarra) February 14, 2022