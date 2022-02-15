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BBB 22: Larissa faz jogo duplo e conta diferentes versões da mesma história

Oficialmente participante do BBB 22 (Globo), Larissa vem fazendo um jogo que chamou a atenção do público do programa. A pernambucana, que entrou no reality show por meio da Casa de Vidro, vem contando diferentes versões das mesmas histórias a diferentes colegas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 21:33

Larissa Tomásia
Larissa Tomásia vem contando diferentes versões das mesmas histórias a diferentes colegas. Crédito: Reprodução @larisssatomasia
Oficialmente participante do BBB 22 (Globo), Larissa vem fazendo um jogo que chamou a atenção do público do programa. A pernambucana, que entrou no reality show por meio da Casa de Vidro, vem contando diferentes versões das mesmas histórias a diferentes colegas.
Um exemplo foi sua percepção sobre o paredão entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália, que será decidido na terça-feira (15). Consultada por diferentes pessoas, ela deu visões opostas - e ajustando a narrativa ao gosto do freguês, num curioso jogo duplo.
"Na minha opinião, sai Arthur ou sai Bárbara. É a minha opinião. É o que eu vi lá fora sobre isso", disse a Linn da Quebrada no quarto grunge. Pouco tempo depois, no quarto lollipop, ela mudou a narrativa em conversa com Bárbara. "Pelo que eu vejo, eu acho que o foco vai ser entre Natália e Arthur. Na minha intuição quem sai nesse paredão é a Natália."
A situação poderia ser uma confusão inocente, mas a participante parece estar trabalhando ativamente para confundir os colegas. Pela manhã, ela distribuiu, de forma anônima, vários emojis pouco elogiosos para os demais participantes.
Porém, ela disse a algumas pessoas que quem havia feito isso era Gustavo, o outro participante que entrou pela Casa de Vidro. "Ele pegou pesado dando planta para geral", comentou.
Quando ainda estava no confinamento dentro do confinamento, a pernambucana também passou algumas informações desencontradas para quem estava no jogo desde o começo. Entre outras lorotas, ela contou que havia um participante do grupo Pipoca (anônimos) que estava "muito forte" fora da casa.

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