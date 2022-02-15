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BBB 22

Relembre os participantes que já foram expulsos do Big Brother Brasil

As desclassificações aconteceram nos anos de 2012, 2016, 2017 e 2019, respectivamente. Com o episódio de Maria, cinco participantes já foram expulsos do "BBB"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 14:57

Ex-BBBs que já foram expulsos do programa da TV Globo
Ex-BBBs que já foram expulsos do programa da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram/Folhapress
A participante Maria, 21, foi expulsa do Big Brother Brasil 22 (TV Globo) nesta terça (15), após acertar um balde na cabeça de Natália, 22, no Jogo da Discórdia. Com isso, a atriz se tornou a quinta participante obrigada a deixar o "BBB" por infringir as regras básicas em 22 edições do reality, sendo a primeira famosa do grupo Camarote.
BBB22: Maria ao jogar água em Natália no Jogo da Discórdia
BBB22: Maria ao jogar água em Natália no Jogo da Discórdia Crédito: Reprodução/TV Globo
Para relembrar os episódios anteriores, ‘HZ’ resgatou os outros cinco participantes que também foram expulsos da casa. As desclassificações aconteceram nos anos de 2012, 2016, 2017 e 2019, respectivamente.
O primeiro participante a dexiar o “BBB” foi Daniel Echaniz, na 12º edição, depois de protagonizar um caso polêmico. Na época, o modelo expulso por apresentar “grave comportamento inadequado”, segundo a direção do reality. Após uma festa regada a bebidas na casa, ele e Monique Amim foram para o quarto, e o brother foi acusado de abusar sexualmente da sister. As cenas embaixo do edredom chamaram atenção do público pelo fato da ex-sister estar embriagada e desacordada.
Daniel Echaniz foi o primeiro participante expulso do BBB
Daniel Echaniz foi o primeiro participante expulso do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
Em 2016, a mineira Ana Paulo Renault, que ficou conhecida pelo bordão “olha ela”, foi expulsa do programa depois de dar dois tapas no rosto do participante Renan. O episódio aconteceu durante uma festa do reality, quando a ex-BBB violou uma das regras mais importantes.
A ex-BBB Ana Paula Renault foi expulsa do
A ex-BBB Ana Paula Renault foi expulsa do "BBB 16" Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Já no ano seguinte, outra polêmica cercou o reality show da TV Globo. O ex-BBB Marcos Hartes foi acusado de agressões físicas e psicológicas contra Emily Araújo, vencedora do “BBB 17”. As cenas que o ex-brother protagonizou na casa geraram revolta na internet. O público pediu a desclassificação de Marcos imediatamente.
O ex-BBB Marcos Harter foi expulso do
O ex-BBB Marcos Harter Crédito: Reprodução/Instagram/@drmarcosharter
Na 19º edição, a ex-sister Hariany foi expulsa da casa após empurrar sua amiga de confinamento Paula. Após uma festa, elas discutiam sobre Paula dizer "coisas sem noção". A vencedora da edição do programa não gostou do que ouviu e mandou a amiga calar a boca. Exaltada, Hariany empurrou a loura, que tentava abraça-la. Apesar de ambas aparentarem estar sob efeito de álcool, Hariany foi expulsa no dia seguinte.
A ex-BBB Hariany foi expulsa por agressão na amiga de confinamento Paula, no
A ex-BBB Hariany foi expulsa por agressão na amiga de confinamento Paula, no "BBB 19" Crédito: Reprodução/Instagram/@hariany

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