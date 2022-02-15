Relembre os participantes que já foram expulsos do Big Brother Brasil

A participante Maria, 21, foi expulsa do Big Brother Brasil 22 (TV Globo) nesta terça (15), após acertar um balde na cabeça de Natália, 22, no Jogo da Discórdia. Com isso, a atriz se tornou a quinta participante obrigada a deixar o "BBB" por infringir as regras básicas em 22 edições do reality, sendo a primeira famosa do grupo Camarote.
Para relembrar os episódios anteriores, ‘HZ’ resgatou os outros cinco participantes que também foram expulsos da casa. As desclassificações aconteceram nos anos de 2012, 2016, 2017 e 2019, respectivamente.
O primeiro participante a dexiar o “BBB” foi Daniel Echaniz, na 12º edição, depois de protagonizar um caso polêmico. Na época, o modelo expulso por apresentar “grave comportamento inadequado”, segundo a direção do reality. Após uma festa regada a bebidas na casa, ele e Monique Amim foram para o quarto, e o brother foi acusado de abusar sexualmente da sister. As cenas embaixo do edredom chamaram atenção do público pelo fato da ex-sister estar embriagada e desacordada.
Em 2016, a mineira Ana Paulo Renault, que ficou conhecida pelo bordão “olha ela”, foi expulsa do programa depois de dar dois tapas no rosto do participante Renan. O episódio aconteceu durante uma festa do reality, quando a ex-BBB violou uma das regras mais importantes.
Já no ano seguinte, outra polêmica cercou o reality show da TV Globo. O ex-BBB Marcos Hartes foi acusado de agressões físicas e psicológicas contra Emily Araújo, vencedora do “BBB 17”. As cenas que o ex-brother protagonizou na casa geraram revolta na internet. O público pediu a desclassificação de Marcos imediatamente.
Na 19º edição, a ex-sister Hariany foi expulsa da casa após empurrar sua amiga de confinamento Paula. Após uma festa, elas discutiam sobre Paula dizer "coisas sem noção". A vencedora da edição do programa não gostou do que ouviu e mandou a amiga calar a boca. Exaltada, Hariany empurrou a loura, que tentava abraça-la. Apesar de ambas aparentarem estar sob efeito de álcool, Hariany foi expulsa no dia seguinte.