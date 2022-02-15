Fafi abre inscrições gratuitas para curso de qualificação em Teatro de Musicais

Fafi abrirá 20 vagas para curso de qualificação em Teatro de Musicais em março Crédito: STANDRETT/Freepik

O sucesso da nova versão de "A Bela e a Fera" no país - com sessões ampliadas em São Paulo após ingressos esgotados - e Marisa Orth e Daniel Boaventura reeditando "A Família Addams" uma década depois, estão aí para comprovar: os musicais voltaram com tudo ao calendário teatral brasileiro.

Gênero de excelência dos tablados, o musical ganhou atenção também no Espírito Santo, especialmente no que tange à formação. Com ineditismo no Estado, a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) abre, a partir de 7 de março, inscrições para o curso "Qualificação em Teatro de Musicais". Quem sabe não chegou a hora de "despertar" a Lea Salonga (estrela de "Miss Saigon" e "Os Miseráveis" na Broadway) que existe escondido em você?

Brincadeiras à parte, serão ofertadas 20 vagas, com inscrições sendo feitas presencialmente na sede da instituição (Avenida Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico de Vitória), até 11 de março, das 9 às 16 horas, gratuitamente.

Para participar do curso (que terá nove meses de duração), os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e estar cursando ou terem concluído o Ensino Médio.

Os aspirantes a atores de musicais deverão ainda passar por um processo de avaliação dividido em duas etapas. A primeira é a de apresentação dos documentos e a segunda consiste na realização de duas provas práticas. Não é obrigatório ter experiência prévia, mas "conhecimento de palco" - tanto na dança e atuação, quanto no canto - sempre é um ponto favorável em processos seletivos desse nível.

A primeira avaliação deve acontecer em 14 de março e a segunda, dia 16. O resultado será anunciado em 18 de março. As aulas devem começar no dia 21 do próximo mês, às segundas, quartas e sextas, das 18h30 às 21h30.

"Estamos felizes com essa nova oportunidade que se abre para os talentos artísticos capixabas. Recentemente, tivemos a oportunidade de renovar os contratos de instrutores e oficineiros, por meio de editais, pelo prazo de dois anos, algo que antes não acontecia. Os instrutores tinham contratos curtos, que muitas vezes deixavam a Cultura de mãos atadas na oferta de cursos. Agora, diante dessa nova realidade, partimos para a oferta de um curso nunca antes visto na Fafi, o de Qualificação em Teatro de Musicais", apontou o secretário municipal de cultura, Luciano Gagno.

Todas as informações sobre o processo seletivo estarão disponíveis a partir do dia 7, na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), inclusa no site da Prefeitura de Vitória. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (27) 3381-6921.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM TEATRO DE MUSICAIS