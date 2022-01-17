Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Fafi abre vagas para oficinas gratuitas de Dança e Teatro

As vagas referem-se às turmas do primeiro semestre de 2022 e estão divididas em 20 para a área de dança e 25 para teatro

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:00

Chegou a hora de realizar o sonho de seguir uma carreira artística (ou mesmo ter uma formação técnica na área). Para isso, basta se inscrever nas oficinais de Teatro e Dança oferecidas pela Fafi. As vagas referem-se às turmas do primeiro semestre de 2022 e estão divididas em 20 para a área de dança e 25 para teatro.
Fafi está com vagas abertas para cursos de Dança e Teatro
Fafi está com vagas abertas para cursos de Dança e Teatro Crédito: Leonardo Silveira
A idade mínima para participar do curso de Dança é 16 anos. É preciso estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio. Para o teatro, a idade mínima aumenta para 18 anos e também é preciso estar cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído.
As inscrições podem ser feitas na Fafi (Avenida Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória) e são gratuitas. O prazo vai até 28 de janeiro e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

SELEÇÃO

Os alunos passarão por um processo de avaliação composto por duas etapas: a primeira delas contempla a correta apresentação da documentação exigida. A segunda consiste em provas escritas e práticas para o Curso Técnico de Teatro e provas práticas para o Curso Técnico em Dança. Mais informações podem ser encontradas na internet.
Todo o processo seletivo será presencial, com todos os cuidados relativos aos atuais protocolos de saúde para a prevenção e o combate ao novo coronavírus.

Veja Também

Férias na Grande Vitória têm ciência, Pop It e teatro para a criançada; veja datas

"Menina dos olhos" da Secult/ES, Midiateca Capixaba deve ser lançada no primeiro semestre

Após viralizar nas redes sociais, "meme do ônibus" deve ganhar rota turística e um curta de animação

Haverá uma preparação profissional dos candidatos aprovados na primeira etapa do curso de Dança. No período de 7 a 17 de fevereiro, os postulantes participarão de aulas práticas e avaliativas, das 13h50 às 18 horas. A avaliação final, com análise da banca, será em 18 de fevereiro.
Na área do Teatro, os alunos selecionados para a segunda etapa participarão de três dias de avaliações. Em 14 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, será a etapa de prova escrita e nos dias 15 e 16 do mesmo mês, a avaliação prática, que ocorre das 18h30 às 21h30.

INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE TEATRO E DANÇA DA FAFI

  • Quando: até 28 de janeiro
  • Onde: na secretaria da instituição. Avenida Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória
  • Vagas: 20 para Dança e 25 para Teatro
  • Mais informações: (27) 3381-6921

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Dança teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados