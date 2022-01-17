Fafi abre vagas para oficinas gratuitas de Dança e Teatro

Chegou a hora de realizar o sonho de seguir uma carreira artística (ou mesmo ter uma formação técnica na área). Para isso, basta se inscrever nas oficinais de Teatro e Dança oferecidas pela Fafi. As vagas referem-se às turmas do primeiro semestre de 2022 e estão divididas em 20 para a área de dança e 25 para teatro.

Fafi está com vagas abertas para cursos de Dança e Teatro Crédito: Leonardo Silveira

A idade mínima para participar do curso de Dança é 16 anos. É preciso estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio. Para o teatro, a idade mínima aumenta para 18 anos e também é preciso estar cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído.

As inscrições podem ser feitas na Fafi (Avenida Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória) e são gratuitas. O prazo vai até 28 de janeiro e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

SELEÇÃO

Os alunos passarão por um processo de avaliação composto por duas etapas: a primeira delas contempla a correta apresentação da documentação exigida. A segunda consiste em provas escritas e práticas para o Curso Técnico de Teatro e provas práticas para o Curso Técnico em Dança. Mais informações podem ser encontradas na internet

Todo o processo seletivo será presencial, com todos os cuidados relativos aos atuais protocolos de saúde para a prevenção e o combate ao novo coronavírus.

Haverá uma preparação profissional dos candidatos aprovados na primeira etapa do curso de Dança. No período de 7 a 17 de fevereiro, os postulantes participarão de aulas práticas e avaliativas, das 13h50 às 18 horas. A avaliação final, com análise da banca, será em 18 de fevereiro.

Na área do Teatro, os alunos selecionados para a segunda etapa participarão de três dias de avaliações. Em 14 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, será a etapa de prova escrita e nos dias 15 e 16 do mesmo mês, a avaliação prática, que ocorre das 18h30 às 21h30.

INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE TEATRO E DANÇA DA FAFI