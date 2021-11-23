Fafi traz programação especial para comemorar 95 anos de história

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Inaugurada no dia 25 de novembro de 1926, a sede onde funciona a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), completa 95 anos na próxima quinta-feira (25). Uma programação cultural recheada de espetáculos e participações especiais vai celebrar a história do local, até sexta-feira (26).

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno, o evento é uma oportunidade de valorização do importante patrimônio histórico. O evento visa apresentar à comunidade diversos trabalhos desenvolvidos no espaço, além de ser uma maneira de convidar novos interessados que queiram se matricular em cursos e oficinas.

“Temos no município de Vitória um dos equipamentos culturais mais ricos do país. A Fafi impressiona não só pela sua estrutura física, de arquitetura exuberante, mas principalmente pelo nível dos seus profissionais. Temos colhido excelentes resultados nas três áreas em que atuamos: Teatro, Dança e Música. Sem dúvida, esta é uma ocasião em que temos muito o que celebrar. A Fafi é ainda um contundente instrumento de política pública. Vamos trabalhar cada vez com mais empenho para honrar a história dessa instituição que completa 29 anos de existência”, afirmou o secretário.

APRESENTAÇÕES

A semana de aniversário da Fafi começou na segunda-feira (22), com a finalização da oficina de Teatro Juvenil e um bate papo sobre a Escola com a participação especial da escritora capixaba Lilian Menenguci, na sede da instituição. Nesta terça-feira (23), o público poderá conferir dois espetáculos de dança que serão realizados no teatro SESC Glória, também no Centro de Vitória. Para ambas as apresentações os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do SESC Glória ao custo de R$ 10, por pessoa.

Na quarta-feira (24), é a vez dos pais de alunos e familiares conferirem o resultado do trabalho desenvolvido com as turmas de 2ª, 4ª e 6ª séries do Curso Básico em Dança, e também com as alunas das oficinas de Preliminar de Dança com o espetáculo “A Floresta Encantada”. O espetáculo, realizado em apresentação única, está previsto para às 19h, também no SESC Glória.

As alunas do curso Técnico em Dança apresentam, às 18h, o seu trabalho de conclusão de curso: o espetáculo “Sentidos dentre ciclos”. Já às 19h30, é a vez das alunas da 8ª série do Básico em Dança realizarem a sua formatura sob os holofotes do teatro com a apresentação “Amazônia”.

A semana de aniversário termina no sábado (26) quando ocorre a finalização das oficinas de Teatro Adulto e um bate papo sobre a Fafi, com a participação da primeira gerente da Escola, Tânia Regina Alves do Carmo, às 19 horas, no auditório da instituição.

EXPOSIÇÃO

Durante toda a programação, serão expostos no prédio de 1926, registros fotográficos de atividades desenvolvidas nos últimos anos. São participações de alunos em eventos como festivais, espetáculos, aulas e oficinas desenvolvidas. A exposição será das 9 às 18 horas.

Projetado pelo arquiteto tcheco-slovaco, Josef Pitlik, o prédio, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 656, é um dos endereços mais tradicionais da capital e já recebeu diversas ocupações. Neste ano, a Fafi também está celebrando 29 anos de existência da Escola, que iniciou as suas atividades culturais no ano de 1992.

Serviço

Confira a programação completa:

Segunda – 22/11

O que: Finalização da Oficina de Teatro Juvenil e bate-papo sobre a Escola com participação da escritora Lilian Menenguci.

Horário: 16h30

Onde: Sede da Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, 656 – Centro de Vitória





Terça – 23/11

O que: Espetáculo “Sentidos dentre ciclos” (formatura do curso Técnico em Dança)

Horário: 18h

Onde: Teatro SESC Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro de Vitória

Ingressos: na bilheteria do teatro no valor de R$ 10

O que: Espetáculo “AMAZÔNIA” (formatura do curso Básico em Dança – 8ª série)

Horário: 19h30

Onde: Teatro SESC Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro de Vitória

Ingressos: na bilheteria do teatro no valor de R$ 10





Quarta – 24/11

O que: Espetáculo “A Floresta Encantada” (formatura das turmas 2ª, 4ª e 6ª séries do Curso Básico em Dança e alunas das Oficinas de Preliminar)

Horário: 19h

Onde: Teatro SESC Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro de Vitória

Ingressos: exclusivamente para pais e familiares dos alunos na bilheteria do teatro no valor de R$ 10





Sexta – 26/11

O que: Finalização das Oficinas de teatro adulto e bate-papo sobre a Escola com participação de Tânia Regina Alves do Carmo.

Horário: 19h

Onde: Auditório da Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, 656 – Centro de Vitória