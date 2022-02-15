'Muito triste', lamenta Xuxa sobre cancelamento de cruzeiro devido à pandemia

Xuxa pretendia comemorar seu aniversário junto ao público. Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, usou as redes sociais para avisar aos fãs que foi "forçada" a cancelar seu cruzeiro temático, devido ao aumento dos casos de Covid. Ela pretendia comemorar seu aniversário junto ao público.

Xuxa disse estar "muito triste" com tudo isso e se vê de "mãos atadas e impotente". Ela reclamou que jogos de futebol e outros eventos são mantidos com a pandemia, mas navios, não.

"Espero com todo coração a compreensão de todos, pois para mim é simplesmente triste. Neste momento não deveríamos ter navios, jogos, cultos etc. Mais decisões como essa deveriam ser tomadas", disse a rainha dos baixinhos.

Xuxa compartilhou uma nota da empresa organizadora do evento explicando que o aumento dos casos de Covid a obrigou a cancelar o cruzeiro por segurança para evitar contaminação.

Segundo a nota, todas as cabines adquiridas estão automaticamente transferidas para o próximo navio, que será realizado de 24 a 27 de março de 2023, quando a apresentadora completará 60 anos. Todos os passageiros terão as cabines e categoria mantidas.