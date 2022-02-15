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Será em 2023

'Muito triste', lamenta Xuxa sobre cancelamento de cruzeiro devido à pandemia

A apresentadora usou as redes sociais para avisar aos fãs que foi "forçada" a cancelar seu cruzeiro temático, devido ao aumento dos casos de Covid. Ela pretendia comemorar seu aniversário junto ao público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:00

xuxa menegheloficial
Xuxa pretendia comemorar seu aniversário junto ao público. Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, usou as redes sociais para avisar aos fãs que foi "forçada" a cancelar seu cruzeiro temático, devido ao aumento dos casos de Covid. Ela pretendia comemorar seu aniversário junto ao público.
Xuxa disse estar "muito triste" com tudo isso e se vê de "mãos atadas e impotente". Ela reclamou que jogos de futebol e outros eventos são mantidos com a pandemia, mas navios, não.
"Espero com todo coração a compreensão de todos, pois para mim é simplesmente triste. Neste momento não deveríamos ter navios, jogos, cultos etc. Mais decisões como essa deveriam ser tomadas", disse a rainha dos baixinhos.
Xuxa compartilhou uma nota da empresa organizadora do evento explicando que o aumento dos casos de Covid a obrigou a cancelar o cruzeiro por segurança para evitar contaminação.
Segundo a nota, todas as cabines adquiridas estão automaticamente transferidas para o próximo navio, que será realizado de 24 a 27 de março de 2023, quando a apresentadora completará 60 anos. Todos os passageiros terão as cabines e categoria mantidas.
"Nos vemos em um ano e um mês no navio da Xuxa", escreveu a apresentadora na rede social.

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