"Achei uma palhaçada", diz ex-BBB Bárbara sobre atitude de Larissa

Sim, eu vi esse vídeo e achei uma palhaçada. Eu imaginei que seria algo assim quando a Jade me disse que a Larissa queria falar com ela separadamente. Se eu e Laís éramos as pessoas mais próximas da Jade, só podia ser em relação a nós. Mas, com relação a minha amizade com a Jade, eu não tinha preocupação. Tenho a consciência muito limpa porque sempre fui muito verdadeira com ela. Acho que foi um movimento contrário do que estou vendo que as pessoas falaram, e acho até engraçado. Eu não tinha colocado a Jade no meu pódio, primeiramente, e ela me colocou no pódio dela. Quando ela fez isso, eu pensei: ela me prioriza. Achei legal a atitude e também ela ter justificado dizendo que eu fui uma das pessoas que explicou tudo para ela e a acolheu quando ela chegou. Eu tinha que priorizar as pessoas que me priorizavam. A gente fazia alianças no jogo e era legal que fosse uma via de mão dupla. Eu fui naturalmente me aproximando mais dela. Então, não entendi direito se a Larissa quis dizer para a Jade que eu era uma planta... E se fui colocada assim acho injusto, porque se eu não fui a três paredões foi porque em dois eu estava imune e no outro não fui votada. Vi que a Larissa chegou com o discurso de movimentar o jogo, mas, depois que ela entrou, ela verbalizou que talvez não estivesse preparada, que estava se sentindo perdida e com medo. Então, ela já está abaixando a guarda dela. Diferentemente do Gustavo. Achei arrogante a forma como ele chegou e eu teria mais cuidado, se fosse ele.