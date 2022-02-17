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BBB 22

Gustavo diz para Laís que queria beijá-la antes de entrar no reality

'Uma das mulheres mais desejadas do Brasil', disse participante.  A conversa entre os dois aconteceu ainda no começo da noite e rendeu muitos comentários do público nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:38

Gustavo abre o jogo com Laís na festa e diz que deseja beijá-la
Gustavo abre o jogo com Laís na festa e diz que deseja beijá-la Crédito: Globo/Reprodução
Durante a festa da líder Jade Picon, que aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (17), Gustavo admitiu para Laís que entrou no Big Brother Brasil 22 (Globo) já querendo beijá-la. A conversa entre os dois aconteceu ainda no começo da noite e rendeu muitos comentários do público nas redes sociais.
O participante da Casa de Vidro, que entrou no programa oficialmente apenas no último domingo (13), disse para a médica que ela está sendo desejada por todos fora do programa. "Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade. Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil", afirmou.
Laís pareceu não acreditar no discurso do brother e ainda alfinetou ele sobre as inimizades com alguns participantes que são próximos a ela. "Pelo que estou vendo seu jogo é igual ao meu e tu quer lascar o povo do meu quarto. Vou te fala rum negócio de coração, você tem que tomar cuidado", disse.
Gustavo levou na brincadeira a fala da sister e completou a linha de pensamento afirmando que seu jogo é arriscado. "Eu sei, por isso que eu estou medindo os meus atos. Principalmente com você, com outra pessoa, para arrastar pra mim...", respondeu.
Um tempo da conversa com Gustavo, Laís foi questionada por Arthur Aguiar se ia ficar com o participante. Ela afirmou estar muito alcoolizada e por isso não quer fazer isso hoje. Os flertes dos participantes agitaram a web. Os internautas estão torcendo para o beijo entre Gustavo e Laís sair.
Eliminada na terça (15), Bárbara participou do programa "A Eliminação" (Multishow) nesta madrugada e foi questionada pela apresentadora Ana Clara Lima sobre o que acha da amiga ficar com Gustavo. Ela disse que não aprova o casal.
"Ele é muito chato, chegou agora e acha que sabe de tudo", afirmou.

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