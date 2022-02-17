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BBB 22

Música de Maria toca na festa e brothers se emocionam: 'Todo mundo arrepiado'

Logo no início, a canção "Sobre Nós" do Poesia Acústica com participação de Maria tocou e emocionou os participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:17

Vyni se emociona ao som de Poesia Acústica
Vyni se emociona ao som de Poesia Acústica Crédito: Globo/Reprodução
Desclassificada do BBB 22 (Globo), Maria esteve presente na festa da líder Jade Picon, que acontece nesta noite de quarta-feira (16), através da música. Logo no início, a canção "Sobre Nós" do Poesia Acústica com participação de Maria tocou e emocionou os participantes.
Expulsa após configurar agressão com sua atitude no último jogo da discórdia com Natália, Maria deixou a casa na manhã de ontem, terça-feira (15), mesmo dia da eliminação de Bárbara no paredão. Apesar de pouco tempo, os brothers já estão sentindo falta da cantora.
Ao reconhecer a música, Natália gritou: "é da Maria". DG, Pedro Scooby, PA, Vyni, Tiago Abravanel, entre outros participantes vibraram com o momento. "Maria, a gente te ama", gritou DG. Já Abravanel ficou bastante emotivo e quase chorou.
Quem também ficou tocado com o momento foi Vyni, amigo próximo de Maria no confinamento. Scooby comentou: "Todo mundo arrepiado".
Na noite de segunda-feira (15) Maria bateu com um balde na cabeça de Natália. As duas participavam do Jogo da Água Suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação". Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de "água suja" no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho.
Ao jogar o balde de água na colega, o objeto encostou com força na cabeça dela. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. Maria se desculpou imediatamente. Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, na volta, disse que uma dúvida tinha que ser tirada imediatamente. Ele perguntou a Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou novamente, afirmando que o balde "escorregou" da mão dela.
Durante a madrugada, Natália confessou que disse que não tinha problema por não querer prejudicar a colega. Já Maria disse no Raio-X desta manhã que tem uma tendência à agressividade e pediu desculpas publicamente pelo episódio.
Na manhã de terça-feira (16) a Globo emitiu um comunicado comunicando a expulsão da participante. "Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada."
Atriz e cantora, Vitória Nascimento Câmara (nome verdadeiro de Maria), ficou conhecida pelo público através do Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular.
Em 2020-2021 Maria viveu a personagem Verena na novela "Amor de Mãe" (Globo), e por isso entrou no Big Brother Brasil como Camarote, grupo de famosos e influenciadores que são convidados pela produção, diferentemente dos Pipocas que se inscrevem.

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