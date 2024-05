Devendo pensão

Jô, ex-Corinthians e Atlético-MG, é preso por falta de pagamento de pensão

Jô foi levado para o 10º Distrito Policial de Campinas, próximo ao estádio da Ponte Preta. O Amazonas, seu clube atual, não se manifestou sobre a prisão

Jô, atleta do Amazonas, foi detido antes do jogo contra a Ponte Preta. (Reprodução Premiere)

O atacante Jô, 37, com passagens por Corinthians e Atlético Mineiro, foi preso no início da noite desta segunda-feira (6), em Campinas, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O atleta estava escalado para defender o Amazonas em partida contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Policiais civis se dirigiram até o local para efetivar a prisão, mas não encontraram o atleta no ônibus que levava a delegação amazonense.

As autoridades, então, partiram para buscá-lo em outro lugar. Detido, o jogador foi levado para o 10º Distrito Policial de Campinas, bem próximo ao estádio da Ponte Preta, de acordo com informações do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), da Polícia Militar.

O Amazonas ainda não se manifestou sobre a prisão do atleta. Antes da partida contra a Ponte Preta, o técnico do time amazonense, Adilson Batista, foi questionado sobre o assunto, mas disse que não iria comentar o caso. O presidente do clube, Weslley Couto, afirmou que a diretoria está "dando toda a assistência ao atleta".

