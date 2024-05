Goleiro do Grêmio ajuda a resgatar vítimas de enchente com corda e jet ski

Caíque auxiliou um grupo de trabalhos voluntários na Zona Norte de Porto Alegre, parte mais afetada da cidade pelas enchentes

Cada vez mais, artistas, famosos e também pessoas conhecidas do meio do esporte têm ido ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.